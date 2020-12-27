مستشفيات كليوباترا تعلن الاستحواذ على ألاميدا المالكة لدار الفؤاد والسلام الدولي

أعلنت مجموعة مستشفيات كليوباترا عن توقيع اتفاقية مشروطة للاستحواذ على مجموعة الأميدا هيلثكير جروب واندماج وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية.

وبحسب بيان صادر عن “كليوباترا” نشر على شاشات تداول البورصة، اليوم الأحد، وقع الاتفاقية الدكتور فهد خاطر رئيس مجلس إدارة شركة الأميدا ومالكها الرئيسي.

وأشار البيان إلى أنه من المقرر إتمام الصفقة خلال النصف الأول من 2021 شريطة استيفاء الموافقات من الجهات الحكومية والرقابية.

يذكر أن مجموعة الأميدا هي المالكة لمستشفيات دار الفؤاد والسلام الدولي.

وكشفت مصادر مطلعة في وقت سابق للمال عن أن «كليوباترا» و«ألاميدا» تتفاوضان بشأن الصفقة، ولم يتم توقيع أى عقود حتى الآن.

وذكرت أن الكيانين متساويان تقريبا فى القيمة، نظرا لأن تقييم «ألاميدا» سيقارب 10 مليارات جنيه، وهى نفس القيمة السوقية لمجموعة كليوباترا فى البورصة.

وأوضحت المصادر أن «كليوباترا» ستسدد %50 نقدا، والباقى فى صورة أسهم يتملكها مساهمو «ألاميدا»، المتمثلين فى الدكتور فهد خاطر ومجموعة KBBO الإماراتية، اللذين يمتلكانها مناصفة.

وتابعت أنه فى حال تنفيذ الصفقة فسيتوزع هيكل ملكية مجموعة كليوباترا بواقع الثلثين لمساهمى كليوباترا الحاليين، والثلث لمالكى مجموعة «ألاميدا»، بحيث تظل شركة «كير هيلث كير» أكبر مساهم فى الكيان.

ويتوزع هيكل ملكية كليوباترا حاليا بواقع %37.6 لصالح شركة كير هيلث كير، فى حين يتمثل باقى هيكل الملكية فى أسهم التداول الحر التى تبلغ نسبتها نحو %62.3.

ويتوزع هيكل ملكية كليوباترا حاليا بواقع %37.6 لصالح شركة كير هيلث كير، فى حين يتمثل باقى هيكل الملكية فى أسهم التداول الحر التى تبلغ نسبتها نحو %62.3.

جدير بالذكر أن «كير هيلث كير» هى الكيان الذى كان يمثل مساهمة الصناديق المدارة بواسطة مجموعة «أبراج» الإماراتية فى «كليوباترا»، قبل أن تنهار شركة الإدارة منذ فترة وتتغير الكيانات التى تدير الاستثمار.