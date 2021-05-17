مستشفيات كليوباترا تتقدم بعرض شراء إجباري للاستحواذ على 100% من «الإسكندرية للخدمات الطبية»

للحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للاستحواذ على 100% من أسهم رأسمال شركة الإسكندرية للخدمات الطبية بسعر 38.53 جنيه مصري للسهم

أعلنت مجموعة مستشفيات كليوباترا -شركة مستشفى كليوباترا ش.م.م- عن تقدُمها للحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إعلان عرض شراء إجباري للاستحواذ على 100% من أسهم رأسمال شركة الإسكندرية للخدمات الطبية- (المركز الطبي الجديد – الإسكندرية) ش.م.م. – بسعر 38.53 جنيه مصري للسهم.

يأتي ذلك في ضوء قيام مستشاري بنك أبوظبي التجاري (المساهم بنسبة 51.5% في رأسمال شركة الإسكندرية للخدمات الطبية) بإدارة عملية تخارج البنك وهو ما قد قام البنك بالإفصاح عنه خلال شهر مارس 2021 – حيث قامت المجموعة بتقديم عرض غير ملزم، وحصلت على تقارير فحص نافية للجهالة قام بإعدادها مستشاري البنك، وقامت بمناقشة ذلك مع إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية.

والإسكندرية للخدمات الطبية وهو المستشفى الخاص الأكبر من حيث السعة السريرية في الإسكندرية وشمال وغرب الدلتا بـ 300 سرير، بالإضافة إلى العديد من الأقسام الرائدة على مستوى المنطقة كوحدة زراعة الكبد ، وهي الوحيدة بمنطقة شمال وغرب الدلتا ووحدة الأورام ووحدة زراعة الكلى.

وستقوم مجموعة مستشفيات كليوباترا بالعمل عن كثب مع الأطباء والعاملين بالمركز الطبي الجديد لتطوير خدمة الرعاية الصحية من خلال مقدمي رعاية صحية مدربين على أعلى مستوى، ومرافق عالية الجودة، وأحدث التقنيات الطبية.

وتهدف كليوباترا من خلال هذا الاستحواذ إلى زيادة وتعزيز حجم أعمال المركز الطبي الجديد في إطار حرص المجموعة على الاستثمار في تحسين جودة الرعاية وتوفير رعاية طبية على أعلى مستوي.

كما تهدف الي إضفاء الطابع المؤسسي على الرعاية الصحية في مصر، مدعومة بسياسات الحوكمة وشفافية الأعمال والموارد المالية المتاحة للمجموعة بفضل النفقات العامة غير المستغلة وقيمة الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك EBITDA في العام الماضي وحده ، التى تصل إلى اكثر من 530 مليون جنيه وأكثر من 500 مليون جنيه نقدًا في الميزانية المجمعة، بالإضافة إلى عدم وجود أي مديونية.

واستناداً إلى الموقف المالي القوي للمجموعة وقدرتها الاستثمارية، سيتم تمويل عملية الشراء من الموارد الذاتية لشركة مستشفى كليوباترا، بالإضافة إلى جزء من التمويلات النقدية من بنك الأهلي المتحد – مصر.

وتمتلك المجموعة السيولة والملاءة المالية اللازمة للاستثمار في تطوير شبكة مستشفياتها والدخول في فرص استحواذ كاملة جديدة بالقطاع الطبي المصري وذلك في إطار خططها التوسعية النشطة التي تتضمن العديد من فرص النمو المستقبلية للمجموعة.

وتعد شركة مستشفى كليوباترا من ضمن كبريات الشركات المدرجة في البورصة المصرية منذ عام 2016 (بمجلس إدارة ذى أغلبية مستقلة) .

ويأتي عرض الاستحواذ الجديد تأكيدًا على ثقة مجموعة كليوباترا في القطاع الصحي في مصر باعتباره قطاعا واعدا وجاذبا للاستثمار ومن حيث الفرص المستقبلية.

وينعكس ذلك في عدد الاستثمارات الجديدة في القطاع حيث استثمرت مجموعة مستشفيات كليوباترا منذ عام 2015 أكثر من مليار جنيه مصري في تحسين الجودة والبنية التحتية وتطوير التكنولوجيا الطبية بمستشفياتها، والاستثمار في أحدث التقنيات الطبية وتطبيق أفضل ممارسات الرعاية الصحية العالمية لخدمة المواطن المصري.

وتضع المجموعة الشفافية في محور أعمالها من خلال نشر تقاريرالاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG وإصدار القوائم والنتائج المالية، والتقارير التشغيلية، والتطوراتالمادية وغيرها.

ويتماشى الاستحواذ الجديد مع استراتيجية ورؤية المجموعة والتي تستهدف إضافة كيانات طبية تتسق مع اتجاهاتها في سياسات الحكومة والإدارة التي تتبعها حسب المعايير الدولية للشركات، والشفافية.

وأيضا يتماشي الاستحواذ مع الوضع المالي والقانوني والتشغيلي، والفحوصات النافية للجهالة وهو ما استطاع المركز الطبي الجديد تحقيقه .

ويأتي الاستحواذ استكمالًا لسجل حافل من النجاحات التي حققتها الشركة في السوق المصرية خلال الأعوام الماضية.

وقال الدكتور أحمد عز الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، إن هذه الخطوة تعد خطوة قوية تتماشى مع استراتيجية مجموعة مستشفيات كليوباتر الإتاحة الخدمات الطبية عالية الجودة لكل المصريين وبمختلف المناطق والمدن خارج القاهرة والتي تشهد زيادة الطلب ونقص المعروض وفقًا لاحتياجات السوق.

وأكد عز الدين أن محافظة الإسكندرية هي واحدة من المناطق الجغرافية المستهدفة لاستراتيجيتها للتوسع باعتبارها ثاني أكبر محافظات مصر مع ارتفاع الطلب على الخدمات الطبية عالية الجودة ونقص المعروض من الأسِرَّة، على نفس النهج الذي أتبعته لمستشفياتها في القاهرة والجيزة.

وأوضح أن مجموعة مستشفيات كليوباترا تعتزم مواصلة الاستثمار في تطوير أكبر مستشفيات الإسكندرية وتقديم خدمات وتكنولوجيا طبية جديدة على أحدث مستوى، ونقل المعرفة من خلال ربط أفضل ممارسات الرعاية الصحية بين القاهرة والإسكندرية.

وتلعب المجموعة المالية هيرميس دور المستشار المالي لمجموعة مستشفيات كليوباترا، ويقوم مكتب وايت أند كيس بدور المستشار القانوني.

جدير بالذكر أن مجموعة مستشفيات كليوباترا – شركة مساهمة مصرية – تعمل في مجال الرعاية الصحية وتمتلك نسبة 37.9% من رأسمالها شركة كير هيلث كير إل تي دي، والمملوكة لمجموعة من كبار المستثمرين والمؤسسات المالية التنموية الدولية، بما في ذلك البنك الأوروبي للتعمير وإعادة البناءEBRD ، ومؤسسة الاستثمار الألمانية DEG والوكالة الفرنسية للتنمية والتعاون الدولي بروباركو.

تعد المجموعة (شركة مستشفى كليوباترا وشركاتها التابعة) أكبر مجموعة للمستشفيات الخاصة في مصر، وتتخصص في تقديم باقة واسعة من خدمات الرعاية الصحية العامة والمتخصصة وخدمات الطوارئ عبر ستة مستشفيات رئيسية في القاهرة الكبرى، وهي مستشفى كليوباترا ومستشفى القاهرة التخصصي ومستشفى النيل بدراوي ومستشفى الشروق ومستشفى كوينز ومستشفى الكاتب.

وتدير المجموعة منشأتي عيادات مستقلة شاملة تقع في أحياء استراتيجية بشرق وغرب القاهرة، كما تمتلك حصة حاكمة بمستشفى “بداية” للخدمات الطبية العاملة في مجال الإنجاب والإخصاب المساعد بمصر.