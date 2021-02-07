مستشفيات «سبيد» تستحوذ على «الصفوة الجديدة» بقيمة 185 مليون جنيه

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن شركة «مستشفيات سبيد» ومستثمرين مصريين وأجانب بصدد الاستحواذ على %100 من أسهم مستشفى الصفوة الجديدة التخصصى بمدينة السادس من أكتوبر، بقيمة إجمالية 185 مليون جنيه.

وأضافت المصادر أن حصة «مستشفيات سبيد» –التابعة لمجموعة سبيد ميديكال الطبية- بمفردها ستقدر بنحو %50 + سهم، بما يسمح لها بحق الإدارة، فيما سيؤول الباقى لمجموعة من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب الذين ستدير حصصهم شركة فاروس لتكوين المحافظ وإدارة الأصول.

الاتفاق مع «هيرميس للتأجير التمويلي» على عقد ائتمان لتمويل الصفقة

وأوضحت المصادر، أن «مستشفيات سبيد» وقعت اتفاقًا مع شركة هيرمس للتأجير التمويلي، ستحصل بمقتضاه على عقد ائتمان لتمويل حصتها فى الصفقة بقيمة 92.5 مليون جنيه.

وأفصحت المصادر عن أن شركة سبيد ميديكال –الكيان الأم- لن تتحمل أى أعباء مالية خاصة بصفقة الاستحواذ على مستشفى الصفوة الجديدة التخصصي، مشيرة إلى أنها ستعمل على وضع خطة طويلة الأجل لفصل نشاطها الرئيسى المتمثل فى المعامل والعيادات عن نشاط المستشفيات .

وكشفت المصادر عن الموافقة على الخطة المستقبلية التى أعدت عبر قسم تطوير الأعمال بالشركة بمشاركة «فاروس» لتكوين المحافظ وإدارة الأصول، التى تتضمن زيادة الطاقة الاستيعابية لمستشفى الصفوة من 67 سريرًا الى 150، إلى جانب توسعة مستشفى سبيد بمدينة العبور إلى 140 سريرًا.

خطة للدمج فى كيان واحد وطرحه بالبورصة خلال 3 أعوام

وكشفت أن أعمال التطوير المستقبلية تتضمن إعداد خطة طويلة المدى لإتمام اندماج مستشفى الصفوة مع مستشفيات سبيد فى كيان واحد، على أن يتم طرحه فى البورصة المصرية خلال مدة لا تزيد على 3 سنوات.

ولفتت المصادر إلى أنه تم ترشيح «سوليوشن» للاستشارات المالية لدراسة القيمة العادلة لشركة مستشفى الصفوة الجديد التخصصي، التى تمتلك مبنى المستشفى المكون من 4 أدوار، إضافة إلى أرض ملاصقة بدأت بها أعمال الإنشاءات الجديدة، فى إطار خطة زيادة طاقتها السريرية .

يُذكر أن شركة سبيد ميديكال الطبية نجحت فى زيادة أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضى بنحو %199 وسجلت صافى ربح بقيمة 49 مليون جنيه، مقارنة مع 16.4 مليون الفترة المماثلة من 2019، وارتفعت الإيرادات مسجلة 113 مليون جنيه، مقارنة مع 61 مليونًا للفترة المناظرة.

وكانت «سبيد ميديكال» قد نجحت فى الانتقال لجداول البورصة الرئيسية بدلًا من بورصة النيل «المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، بعد نجاحها فى زيادة رأسمالها إلى 221.8 مليون جنيه.

ويتوزع هيكل ملكية سبيد ميديكال كالآتي: محمود لاشين بنسبة %25.43 وحازم الفار %10.52 وإسماعيل أحمد جادالله %5.36 وهاشم حسين %5.01 وشريف الزيات %5 وباقى الحصص تندرج تحت بند التداول الحر.