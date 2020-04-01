مستشفيات خاصة تحول حالات «أعراض تنفسية» للحميات .. وطبيب : الصحة طالبتهم بتجهيز «منطقة عزل» أولا

الوزارة خاطبت غرفة مقدمي الرعاية الصحية باتباع عدة اجراءات مع المرضي الذين يعانون من اعراض تنفسية

علمت “المال” أن عددا من المستشفيات الخاصة رفضت استقبال بعض حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، وقامت بتحويلها إلى مستشفيات الحميات، مما تسبب في استقبال عدد من حالات الأمراض التنفسية في مستشفيات الإحالة التي أعدت خصيصا لمواجهة فيروس كورونا.

وقال طبيب في مستشفي حكومي لـ” المال” ، إن وزارة الصحة خاطبت غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، والتي يرأسها الدكتور علاء عبد المجيد ، لمطالبة المستشفيات الخاصة بالالتزام بعدد من الاجرءات مع المرضي الذين يعانون من اعراض تنفسية، الذين يصلون اليها.

وكشف خطاب منسوب لقطاع شئون مكتب وزير الصحة والسكان ، اطلعت المال علي نسخة منه ، ان مطالب الوزارة من المستشفيات الخاصة تمثلت في:

– تخصيص منطقة وأسرة عزل للحالات المشتبهة ، يحدد عددها تناسبا مع طاقة المستشفي الاستيعابية ، ومعدل تدفق حالات علي استقبال المستشفي.

– ضرورة مراجعة تعريف الحالة الصادر عن وزارة الصحة والسكات وتحديثاته.

-عزل الحالات المشتبهة طبقا لتعريف الحالة داخل منطقة العزل

– إبلاغ وزارة الصحة والسكان علي الخط الساخن 105 ، او التواصل مع مديرية الشئون الصحية بالنمحافة لاجراء اختبار الفيروس.

– تسليم استمارة الترصد الخاصة بالحالة مستكملة البيانات.

– في حالة كون النتائج ايجابية يتم نقل الحالات المستقرة الي مستشفيات العزل ، ويتم تقييم الحالات المتدهورة بالاشتراك مع اللجنة العلمية المشكلة بقرار وزير الصحة رقم 155 لسنة 2020 لمتابعة حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجدة.

– ضرورة التزام الاطقم الطبية باجراءات مكافحة العدوي وضرورة ارتداء الواقيات طبقا للاجراء الطبي المتخذ.

– تم تخصيص جزء من طاقة الخط الساخن 105 للرد علي استفسارات المستشفيات فيما يتعلق بالحالات المشتبهة.

يشار إلى أن وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، أعلنت مساء أمس الأربعاء، عن تسجيل 69 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، والتي تعد أعلى زيادة يومية لعدد الإصابات، ليبلغ العدد الإجمالي 779، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

أوضحت وزيرة الصحة ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 221 حالات.

وأضافت: أنه خرج 22 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179 حالة حتى امس الاربعاء، لافتة إلى وفاة 6 حالات من المصريين، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 52.