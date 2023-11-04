مستشفيات بورسعيد تستقبل مصابي حرب غزة

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد جاهزية مستشفيات بورسعيد لاستقبال وتقديم الرعاية الصحية للمصابين من أشقائنا الفلسطينيين.

وذلك خلال زيارته اليوم لمصابي غزة الذين يتلقون العلاج بمستشفى الرمد التخصصي التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية، رافقه خلالها الدكتور مصطفي شعبان رئيس هيئة الرعاية الصحية لإقليم القناة وسيناء.

وحرص محافظ بورسعيد على الاطمئنان علي صحة مصابي غزة وتقديم الخدمة الطبية والصحية لهم على أعلى مستوى، موجها الأطقم الطبية بمستشفى الرمد، بتوفير كامل الدعم الصحي للجرحي والمرضى من أشقائنا الفلسطنيين لحين تماثلهم الشفاء، منوها لمتابعته المستمرة لتطورات الحالة الصحية لهم.

كما شدد المحافظ علي أن يتم تقديم ما يلزمهم من خدمات، وأن يُكلف بالأمر فرق علي أعلي مستوي، وأن يجري عمل الفحوصات والاشعات والتدخلات الجراحية اللازمة للحالات، بالشكل الذي يضمن سرعة الشفاء.

وأكد المحافظ أن مستشفي الرمد استقبلت الحالات قبل ساعات وجري تقديم الخدمات الصحية لهم بفرق طبية علي أعلي مستوي، مشيرًا إلي استمرار تقديم الخدمات، مؤكدا أن هناك جاهزية بمستشفيات بورسعيد لاستقبال أي حالات في حالة التنسيق لذلك.

وقال إن هذه المشاهد تؤكد موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، والتي لن تدخر جهدا ما استطاعت للتخفيف من معاناة الأشقاء في قطاع غزة، وامتداداً للجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية.

وخلال لقاءة تحدث محافظ بورسعيد مع المصابين من أبناء غزة، مؤكدا تقديم كامل الدعم لهم، داعيا الله أن ينصر الأخوة الفلسطينيين ضد هذا العدوان الغاشم.