مستشفيات بورسعيد ترفع حالة الطوارئ استعدادًا لعيد الأضحى

بورسعيد- أمانى العزازى أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، رفع حالة الطوارئ في جميع مستشفيات محافظة بورسعيد استعدادًا لعيد الأضحى المبارك. وشدد على تواجد أطقم طبية متكاملة أثناء العيد وتوفير جميع الأدوية اللازمة للتعامل مع جميع الحالات وضرورة تواجد الأطباء والتمريض على مدار 24 س

بورسعيد- أمانى العزازى

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، رفع حالة الطوارئ في جميع مستشفيات محافظة بورسعيد استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.





وشدد على تواجد أطقم طبية متكاملة أثناء العيد وتوفير جميع الأدوية اللازمة للتعامل مع جميع الحالات وضرورة تواجد الأطباء والتمريض على مدار 24 ساعة لاستقبال الحالات المرضية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ بورسعيد، اليوم، على مستشفى بورسعيد العام، والذي رافقه خلالها المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، والتي تفقد خلالها أقسام الاستقبال والطوارئ وعددًا من الأقسام الأخرى.

والتقى المحافظ عددًا من المرضى للاطمئنان على حالتهم الصحية وعن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم.