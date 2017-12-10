مستشفيات القوات المسلحة تستقبل المصابين الصوماليين

بدور إبراهيم أصدر الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أوامره باستقبال وعلاج عدد من مصابى الصومال القادمين على متن إحدى الطائرات العسكرية المصرية، لتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة. يأتي ذلك، فى إطار اهتمام مصر بأشقائها الأفارقة، وتقديم الدعم وال

بدور إبراهيم



أصدر الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أوامره باستقبال وعلاج عدد من مصابى الصومال القادمين على متن إحدى الطائرات العسكرية المصرية، لتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

يأتي ذلك، فى إطار اهتمام مصر بأشقائها الأفارقة، وتقديم الدعم والتضامن والوقوف معهم في أوقات المحن والأزمات.

وزار يوسف جراد عمر وزير الخارجية الصومالى، والوفد المرافق له المصابين الصوماليين والإطمئنان عليهم، ووجه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة المصرية على اهتمامهم بالمصابين، وتقديم كافة أوجة الرعاية الطبية والدعم والمساعدات الإنسانية التى تقدمها مصر تجاه أشقاءها.

حضر الزيارة مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.