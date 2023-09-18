«مستشفيات أندلسية» تقترض 75 مليون جنيه من بنك قناة السويس

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن مجموعة مستشفيات أندلسية حصلت على تسهيلات ائتمانية بقيمة 75 مليون جنيه من بنك قناة السويس.

وقالت المصادر فى تصريحات لـ«المال» إن التسهيلات التى حصلت عليها المجموعة تهدف إلى تمويل احتياجاتها التشغيلية خلال الفترة المقبلة، ويمكن وصفها بأنها قرض قصير الأجل.

وأشارت المصادر إلى أن مجموعة أندلسية تدرس خلال المرحلة المقبلة إقامة مستشفيات أخرى، وإنشاء مركز للعيادات الخارجية.

وتضم مجموعة أندلسية عدداً من المستشفيات فى مصر والسعودية، منها «أندلسية الشلالات»، و«سموحة»، و«الكائنين» بمحافظة الإسكندرية، وكذلك «أندلسية المعادي» بالقاهرة.

وبدأت مستشفيات أندلسية عملها فى مصر منذ 2001، برأسمال يقترب من 200 مليون جنيه.

وأكدت المصادر أن بنك قناة السويس يعتزم خلال المرحلة المقبلة زيادة حجم تعاملاته مع «أندلسية»، من خلال تمويل المشروعات الجديدة. وحقق بنك قناة السويس إجمالى أرباحًا وصلت إلى 251 مليون جنيه بنهاية مارس 2023، مقارنة بـنحو 96 مليونا فى الشهر نفسه من 2022، محققة نسبة نمو قدرها %161.