مستشفى GOSH البريطانية توقع عقدا مدته 5 أعوام مع مستشفى جامعة عين شمس

وقعت مستشفى جريت أورموند ستريت”جوش GOSH” وهى جزء من منظمة الخدمات الصحية الوطنية بالمملكة المتحدة”NHS” عقدا جديدا مع مستشفى جامعة عين شمس، إحدى أكبر المؤسسات الطبية التعليمية فى أفريقيا والشرق الأوسط، بحسب بيان من السفارة البريطانية بالقاهرة.

ينص العقد، الذى تم تنفيذه بتمويل من مؤسسة البنك التجارى الدولى، على إنشاء برنامجًا طموحًا مدته خمس سنوات بين جوش وعين شمس، سيعمل المستشفيان معًا لتبادل الخبرات وتعزيز التطوير فى وظائف الرعاية الصحية الحيوية، بما فى ذلك العناية المركزة وأمراض الدم والأورام.

وقال البيان، إنهم سوف يطورون ويبدأون برنامجا تدريبيا تعليميا سريريا شاملا فى هذه المجالات. جزء رئيسى من الشراكة سيكون برنامج استشارى زائر من مستشارى GOSH وغيرهم من المهنيين فى هذه التخصصات ومجموعة واسعة من التخصصات السريرية الأخرى الذين يزورون جامعة عين شمس، مما يسمح بمشاركة الخبرات وأفضل الممارسات. كما ستوفر الشراكة فرصة للمراقبين الطبيين من عين شمس لزيارة GOSH فى لندن.

وتابع القائم بالأعمال فى السفارة البريطانية فى مصر، نيراف باتيل: “نحن فخورون جدًا بدعمنا لإنشاء هذه الشراكة فى مجال الرعاية الصحية. مستشفى جريت أورموند ستريت وعين شمس من المؤسسات المتميزة. وهذا يزيد من تعميق التعاون الممتاز بين بلدينا، ويؤكد التزام المملكة المتحدة بالشراكة ودعم أجندة الرعاية الصحية للحكومة المصرية”.