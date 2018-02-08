مستشفى كليوباترا توافق على الشراكة لتشغيل بني سويف التعليمي

رجب عزالدينوافق مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا، بجلسته المنعقدة -أمس الأربعاء- على السير في إجراءات توقيع عقد شراكة، مع شركة النهضة لتأسيس شركة تابعة لإدارة وتشغيل مستشفى بني سويف التعليمي.وقالت مستشفى كليوباترا، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، إن مستشفى بنى سويف تضم 160 سريرًا على مساح

رجب عزالدين

وافق مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا، بجلسته المنعقدة -أمس الأربعاء- على السير في إجراءات توقيع عقد شراكة، مع شركة النهضة لتأسيس شركة تابعة لإدارة وتشغيل مستشفى بني سويف التعليمي.

وقالت مستشفى كليوباترا، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، إن مستشفى بنى سويف تضم 160 سريرًا على مساحة 3 آلاف متر مربع بمحافظة بني سويف.

واعتمد المجلس تسهيلًا ائتمانيًا بقيمة 125 مليون جنيه، مقدم من البنك التجاري الدولي، في إطار رفع كفاءة المستشفيات الحالية، وتجديدها لتقديم أفضل خدمة رعاية صحية للمرضى.

وقالت الشركة إن التسهيل الإئتمانى يتم بمعدلات وشروط ائتمانية متميزة لمجموعة شركات مستشفى كليوباترا، مقارنة بأسعار التمويل الحالية التي تمنح الشركات إمكانية استخدام التسيهل خلال عام ونصف دون تحمل تكاليف تمويل إضافية.

ويبلغ رأسمال الشركة 700 مليون جنيه، موزعًا على 1.6 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.5 جنيه للواحد.