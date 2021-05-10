مستشفى كليوباترا تلغى اتفاقية الاستحواذ على «مجموعة ألاميدا»

مستشفى كليوباترا تعلن توقف مفاوضات الاستحواذ على مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية.

أعلنت شركة مستشفى كليوباترا– أكبر كيان طبى خاص فى مصر- إلغاء الاتفاقية الموقعة للاستحواذ على مجموعة ألاميدا هيلثكير جروب وإيقاف المفاوضات بشأنها، وفقًا لإفصاح مختصر للبورصة، اليوم الاثنين.

ودخل مستشفى كليوباترا مفاوضات للاستحواذ على شركة «ألاميدا الطبية»- مالكة مستشفيات دار الفؤاد والسلام الدولى، منذ ديسمبر الماضى، لكنه تعثر بسبب اعتراض جهاز حماية المنافسة.

كان المستشفى قد أعلن، فى نوفمبر الماضى، دخوله مفاوضات مبدئية للاستحواذ على فرصة استثمارية جديدة بالقطاع الطبى فى مصر، دون ذكر اسمها آنذاك.

ونجح كليوباترا فى ضم مستشفى كوينز للولادة، خلال الربع الأول من العام الماضى 2019، كما أتمّ صفقة الاستحواذ على أرض ومبنى مستشفى الكاتب بالدقى في العام نفسه.

وفى سبتمبر الماضى وقّعت الشركة اتفاقية مع مستشفى بداية العاملة في مجال التخصيب والإنجاب، لنقل أصولها إلى شركة مشتركة يجرى تأسيسها حاليا بنسبة مساهمة 60% و40% على التوالى.

وتبلغ قيمة أصول مستشفى بداية للخدمات الطبية حاليًّا 105 ملايين جنيه تقريبًا، وهو مستشفى مملوك للدكتور إسماعيل أبو الفتوح المشهور في مجال الصحة الإنجابية.

وقال كليوباترا إن طريقة سداد وتسوية باقي قيمة الصفقة ستتم بناء على نتائج أعمال عامى 2021،2022 وفقًا للإفصاح.

مستشفى كليوباترا يدخل سباق الاستحواذ على المركز الطبى الجديد

وينافس كليوباترا، فى الوقت الحالى، فى سباق الاستحواذ على شركة الإسكندرية للخدمات الطبية المعروفة باسم (المركز الطبى الجديد)، بعد تعثر المساهم الهندى المالك لها.

وأفصح كليوباترا، فى بيان للبورصة، 13 أبريل، عن تقدمه بخطاب نوايا غير مُلزم للمستشار المالي المكلف بتلقّي العروض (سي آي كابيتال)، وجارٍ التفاوض في الشروط.

ونقلت جريدة المال عن مصادر مطلعة بالصفقة، تلقّي شركة سي آي كابيتال، ثلاثة عروض رسمية للاستحواذ على الحصة المراد بيعها والبالغة 51% من الأسهم.

وأفصحت المصادر أن مجموعة «مستشفيات كليوباترا» وتحالفى «العصافرة- تانا كابيتال»، و«تواصل هولدينجز مع مستشفيات سبيد ومؤسسة مالية» تقدموا بثلاثة عروض لشراء حصة البنك الإماراتى.

ارتفاع أرباح المستشفى إلى 297 مليون جنيه فى 2020

مجموعة مستشفيات

وأظهرت أحدث نتائج أعمال سنوية لمستشفى كليوباترا ارتفاع صافى أرباحه إلى 297.6 مليون جنيه، خلال عام 2020، مقارنة بصافى أرباح قدرها 265.3 مليون جنيه خلال عام 2019.

وارتفعت إيرادات المستشفى المجمعة إلى 1.98 مليار جنيه خلال عام 2020 ، مقابل إيرادات بلغت 1.79 مليار جنيه خلال السابق 2019.

فيما أظهرت نتائج الأعمال المستقلة للشركة الأم ارتفاع صافى الربح إلى 218.6 مليون جنيه خلال 2020، مقارنة بصافى ربح قدره 197.7 مليون جنيه خلال 2019.

وكشفت نتائج ربعية سابقة ارتفاع إيراداتها بنسبة 20% خلال الربع الأخير من عام 2020، بفضل زيادة الطلب على خدماتها.

وقالت الشركة، فى إفصاح سابق، إن عدد الحالات التى تخدمها ارتفع بنسبة 10% خلال الشهور الثلاثة المنتهية ديسمبر، مقارنة بالربع السابق.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة ارتفاع صافى أرباحها إلى 182 مليون جنيه خلال 9 أشهر المنتهية سبتمبر الماضى، مقارنة بنحو 170 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.