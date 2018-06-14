مستشفى كليوباترا تصدر بيانا توضيحيا لحصة أبراج كابيتال

رجب عزالدين قالت شركة مستشفي كليوباترا، الخميس، إن مجموعة أبراج كابيتال لا تمتلك حصة مباشرة فى الشركة وأن ما تملكه تقل نسبته عن 5% . وأضافت الشركة فى بيان توضيحى للبورصة المصرية، أن حصة أبراج غير المباشرة فى الشركة تقل نسبتها عن 5% وذلك من خلال مساهمتها فى صناديق الاستثمار المدارة لصالح الشركاء ا



رجب عزالدين

قالت شركة مستشفي كليوباترا، الخميس، إن مجموعة أبراج كابيتال لا تمتلك حصة مباشرة فى الشركة وأن ما تملكه تقل نسبته عن 5% .

وأضافت الشركة فى بيان توضيحى للبورصة المصرية، أن حصة أبراج غير المباشرة فى الشركة تقل نسبتها عن 5% وذلك من خلال مساهمتها فى صناديق الاستثمار المدارة لصالح الشركاء المحدودين .

وتمتلك تلك الصناديق اضافة إلى مجموعة من الشركاء الاستثمارين من مؤسسات التمويل التنموى حصة 69% من أسهم شركة مستشفى كليوباترا.

وتتولى أبراج إدارة صناديق الاستثمار المباشر لمجموعة من الشركات المحدودين من بينها على سبيل المثال لا الحصر البنك الأوربى لإعادة البناء والتنمية ، مؤسسة التمويل الألمانية ، وكالة التنمية الفرنسية ،مؤسسة التمول الدولية .

وأعلنت شركة اوراسكوم كونستراكشون ليميتد فى وقت لاحق عن قيام شركة أبراج كابيتال ببيع كامل حصتها المتمثلة في 5.4% ما يعادل 6.2 مليون سهم في رأسمال شركة أوراسكوم كونستركشون.

وقالت كليوباترا فى وقت لاحق إنها تدرس عديد من الفرص الاستثمارية من بينها شراء مستشفى الكاتب تزامنا مع رفض الهيئة العامة للرقابة المالية لعرض شراء مستشفى النزهة .

ورفضت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس الأربعاء عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة مستشفى كليوباترا لشراء عدد 7.2 مليون سهم تمثل نسبة 100 % من أسهم رأس مال شركة مستشفى النزهة.

وقالت الهيئة في بيان إنها درست وفحصت عرض الشراء والمستندات المرفقة به في ضوء المادتين 327/هـ، و338 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ومراعاة لمصالح الشركة المستهدفة بالعرض وعدم المساس بأى منها وممارسة أنشطتها، وانتهت الدراسة إلى عدم قبول عرض الشراء.