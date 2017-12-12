مستشفى كليوباترا تشرح أبعاد النزاع القضائي حول أرض النيل

رجب عزالدين: استلمت شركة النيل بدراوى التابعة لشركة مستشفى كليوباترا أمرا بتوقيع حجز إدارى من الهيئة العامة للنقل النهرى لسداد مبلغ 7 ملايين جنيه تمثل قيمة مقابل الانتفاع عن الأرض المتنازع عليها. وقالت مستشفى كليوباترا فى بيان للبورصة إنه لم يتم تنفيذ أى حجز على شركة مستشفى النيل بداروى حتى تاريخه

رجب عزالدين:

استلمت شركة النيل بدراوى التابعة لشركة مستشفى كليوباترا أمرا بتوقيع حجز إدارى من الهيئة العامة للنقل النهرى لسداد مبلغ 7 ملايين جنيه تمثل قيمة مقابل الانتفاع عن الأرض المتنازع عليها.

وقالت مستشفى كليوباترا فى بيان للبورصة إنه لم يتم تنفيذ أى حجز على شركة مستشفى النيل بداروى حتى تاريخه.

وأشارت كليوباترا إلى أحقيتها فى الرجوع على الملاك السابقين لشركة مستشفى النيل بدراوى وفقا لعقد بيع أسهم الأخيرة ومطالبتهم بأى خسائر أو أضرار أو التزامات قد تلحق بالشركة أو مستشفى النيل بدراوى ناتجة عن أى نزاع يتعلق بملكية الأرض المقام عليها المستشفى.

وأقامت النيل بداروى إجراء احترازى قبل استلام أمر الحجز وذلك عن طريق اقامة دعوى عدم اعتداد بمحضر الحجز الإدارى استنادا إلى قانون الاستثمار الذى لا يجيز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناء على أمر قضائى أو حكم نهائى وذلك عدا الديون الضريبية واشتراكات التأمينات الاجتماعية.

وأصدرت محكمة استئناف مستعجل جنوب القاهرة حكما فى 26 نوفمبر الماضى بعدم الاعتداد بمحضر الحجز المؤرخ 21 سبتمبر 2016 الصادر من الهيئة العامة للنقل النهرى ضد شركة النيل بدرواى.

ويدور النزاع حول قطعة الأرض المقام عليها مستشفى النيل بدراوى، وفى نوفمبر 2016 حاولت لجنة فض منازعات الاستثمار التدخل لوقف أية إجراءات ضد مستشفى النيل البدرواى لحين الانتهاء من النزاع المعروض عليها مع الهيئة العامة للنقل النهرى.

وقالت اللجنة آنذاك إن “النيل بدراوى” هى شركة خاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وأن المادة التاسعة منه تنص على أنه لا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة على الشركات والمنشآت، أو الحجز على أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها.

