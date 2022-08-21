مستشفى كليوباترا تسجل إيرادات بقيمة 1.2 مليار جنيه فى 6 أشهر

أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة مستشفي كليوباترا، استقرار إيراداتها عند مستوى 1.24 مليار جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو 2022 مقارنة بنحو 1.27 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت قوائم مستشفى كليوباترا المجمعة ارتفاع تكاليف النشاط إلى 827.5 مليون جنيه خلال النصف المشار إليه، مقارنة بتكاليف بلغت 796 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

كما أظهرت النتائج المرسلة للبورصة الأحد، تراجع صافى أرباحها إلى 176.4 مليون جنيه خلال النصف، مقارنة بصافى ربح قدره 202 مليون خلال الفترة المقارنة من 2021.

فيما أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم ، انخفاض صافى الربح إلى 1182 مليون جنيه خلال النصف، مقارنة بنحو 147.5 مليون جنيه خلال العام الفترة المقارنة من 2021.

مستشفي كليوباترا : انخفاض طفيف فى نصيب السهم من الأرباح إلى 0.11 جنيه

مستشفى كليوباترا

وانخفض نصيب السهم من الأرباح المجمعة (الأساسى والمخفض) بشكل طفيف إلى 0.11 جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.12 جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية منشورة للشركة، ارتفاع إيراداتها إلى 2.54 مليار جنيه خلال العام الماضى 2021، مقارنة بنحو 1.98 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

وكشفت قوائم مستشفى كليوباترا المجمعة ارتفاع تكاليف النشاط إلى 1.6 مليار جنيه خلال العام الماضى مقارنة بتكاليف بلغت 1.29 مليون جنيه خلال عام 2020.

كما أظهرت النتائج المرسلة للبورصة بتاريخ 20 مارس الماضى، ارتفاع صافى أرباحها إلى 410 ملايين جنيه خلال العام، مقارنة بنحو 182 مليون خلال العام السابق 2020.

فيما أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم ، ارتفاع صافى أرباحها إلى 292 مليون جنيه خلال 2021، مقارنة بنحو 218.6 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

ارتفاع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.20 جنيه حتى ديسمبر الماضى

أحمد عز الدين الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات كليوباترا

وارتفع نصيب السهم من الأرباح المجمعة (الأساسى والمخفض) إلى 0.20 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.15 جنيه خلال العام السابق 2020.

وتعد مجموعة مستشفيات كليوباترا، أكبر كيان طبي خاص في مصر، ويتبع المجموعة في الوقت الحالي مستشفيات، النيل بدراوي، الشروق، القاهرة التخصصي، كوينز، الكاتب، كما تستعد لضم مستشفى بداية العاملة في مجال التخصيب والإنجاب.

ووقعت الشركة فى 23 يناير الماضى اتفاقية تعاون استراتيجي مع مؤسسة هيموكيور الطبية لإنشاء مركز متخصص في أمراض الشرج والمستقيم.

كما أعلنت فى 30 ديسمبر السابق عن توقيع عقد استكمال بناء وإدارة وتشغيل مستشفى سكاى المملوكة لعدة شركات تابعة للهيئة العامة المصرية للبترول لمدة 27 عاما.

وباعت مستشفي كليوباترا فى 30 ديسمبر2021،حوالى 23% من أسهمها لشركة إم سى آى كابيتال هيلث كير بارتنيرز للرعاية الصحية بقيمة إجمالية قدرها 1.83 مليار جنيه تقريبا.

ويستحوذ بنك مصر على 40% من أسهم شركة (إم سى آى كابيتال ) بينما تستحوذ سي آى كابيتال القابضة على 60% من الأسهم.