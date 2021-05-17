مستشفى كليوباترا تتقدم للرقابة بعرض شراء الإسكندرية للخدمات الطبية

مستشفى كليوباترا تفصح عن تفاصيل العرض الرسمى للاستحواذ على الإسكندرية للخدمات الطبية

تقدمت شركة مستشفى كليوباترا– أكبر كيان طبى خاص فى مصر- بعرض استحواذ رسمى على شركة الإسكندرية للخدمات الطبية بمتوسط سعر 38.53 جنيه للسهم وجارى دراسته من قبل الرقابة المالية.

وقالت مستشفى كليوباترا فى إفصاح للبورصة الاثنين إن هذا العرض يستهدف الاستحواذ الكامل على الشركة بنسبة 100% من الأسهم كحد أعلى أو الاستحواذ على 51% من الأسهم كحد أدنى.

وأعلن بنك أبو ظبى التجارى (إماراتى) فى مارس الماضى نيته التخارج من شركة الإسكندرية للخدمات الطبية التى يمتلك فيها 51% من الأسهم.

وتلقى البنك منذ ذلك التاريخ عدة عروض للاستحواذ على حصته. وأفصحت كليوباترا، فى بيان للبورصة، 13 أبريل، عن تقدمه بخطاب نوايا غير مُلزم للمستشار المالي المكلف بتلقّي العروض (سي آي كابيتال).

ونقلت جريدة المال عن مصادر مطلعة بالصفقة فى وقت سابق، تلقّي شركة سي آي كابيتال، ثلاثة عروض رسمية للاستحواذ على الحصة المراد بيعها .

وشملت عروض الاستحواذ،إلى جانب عرض مستشفى كليوباترا، عرضين آخرين أحدهما مقدم من تحالف «العصافرة- تانا كابيتال»،والآخر مقدم من تحالف «تواصل هولدينجز مع مستشفيات سبيد ومؤسسة مالية».

مستشفى كليوباترا : تمويل الشراء ذاتيا وعبر قرض

مجموعة مستشفيات كليوباترا

وتقول مستشفى كليوباترا إن تمويل عمليات الشراء ستتم من خلال الموارد المالية الذاتية إضافة إلى تمويلات نقدية من البنك الأهلى المتحد- مصر.وفقا للإفصاح المرسل للبورصة الاثنين.

ودخلت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية فى أزمة ذات امتدادت اقليمية ودولية منذ بداية 2020 بعد تعثر المساهم الهندى المالك لغالبية أسهمها عن سداد ديون فى الإمارات و فرض الحراسة على إحدى شركاته من قبل القضاء البريطانى .

وحصل بنك أبو ظبى التجارى– أكبر الدائنين للمساهم الهندى- على حصة الأغلبية فى الشركة المصرية فى إطار تخلف الأخير عن السداد وأحكام فرض الحراسة على أملاكه فى الإمارات ومصر.

ويتوزع هيكل الملكية الحالى لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية بين بنك أبوظبى التجارى (51%)، شركة تواصل (25.9%) ، كما يستحوذ المستثمر تامر عبد الله على 9.8%، إضافة إلى آخرون ممن يتدالون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف ال5%.

الإسكندرية للخدمات الطبية تلقت عرض استحواذ فى فبراير بقيمة 38.09 جنيه للسهم

وأفصحت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية، فى 17 فبراير الماضى، عن تلقيها عرض استحواذ كامل من المساهم الجديد “تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية” بمتوسط سعر قدره 38.09 جنيه للسهم.

وقالت الشركة المعروفة باسم المركز الطبى الجديد فى بيان للبورصة آنذاك، إن هذا العرض يستهدف شراء 74.08% تعادل 10.57 مليون سهم مكملة لنسبة ال100% .

وأشارت الشركة إلى أن السعر المقدم فى العرض يمثل متوسط سعر التداول على مدار آخر ستة أشهر فى البورصة المصرية.

ونوهت تواصل هولدينجز للاستثمارات إلى احتفاظها بالحق فى عدم تنفيذ الصفقة إذا قلت نسبة الأسهم المستجيبة عن 3.5 مليون سهم (25.08%) تضمن لها نسبة ال51% على الأقل.

وتستحوذ هولدينجز للاستثمارات على حصة تقدر بنحو 25.92% من إجمالى الأسهم اشترتها فى 29 نوفمبر الماضى بقيمة إجمالية 89.9 مليون جنيه تقريبا.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذه الحصة بلغت 3.7 مليون سهم باعها المساهم الهندى الرئيسى بمتوسط سعر 24.3 جنيه للسهم ونفذتها شركة كايرو كابيتال للوساطة فى الأوراق المالية.

كليوباترا تلغى اتفاقية الاستحواذ على «مجموعة ألاميدا»

مستشفى كليوباترا

ودخلت مستشفى كليوباترا مفاوضات للاستحواذ على شركة «ألاميدا الطبية»- مالكة مستشفيات دار الفؤاد والسلام الدولى، منذ ديسمبر الماضى، لكنها تعثرت بسبب اعتراض جهاز حماية المنافسة.

وأعلنت المستشفى فى 10 مايو الجارى إلغاء الاتفاقية الموقعة للاستحواذ على مجموعة ألاميدا هيلثكير جروب وإيقاف المفاوضات بشأنها، وفقا لإفصاح مختصر مرسل للبورصة قبل إجازة عيد الفطر.

ونجحت كليوباترا فى ضم مستشفى كوينز للولادة، خلال الربع الأول من العام الماضى 2019، كما أتمّ صفقة الاستحواذ على أرض ومبنى مستشفى الكاتب بالدقى في العام نفسه.

وفى سبتمبر الماضى وقّعت الشركة اتفاقية مع مستشفى بداية العاملة في مجال التخصيب والإنجاب، لنقل أصولها إلى شركة مشتركة يجرى تأسيسها حاليا بنسبة مساهمة 60% و40% على التوالى.

وتبلغ قيمة أصول مستشفى بداية للخدمات الطبية حاليًّا 105 ملايين جنيه تقريبًا، وهو مستشفى مملوك للدكتور إسماعيل أبو الفتوح المشهور في مجال الصحة الإنجابية.

وقالت كليوباترا إن طريقة سداد وتسوية باقي قيمة الصفقة ستتم بناء على نتائج أعمال عامى 2021،2022 وفقًا لإفصاح سابق مرسل للبورصة.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال سنوية للمستشفى، ارتفاع صافى أرباحه إلى 297.6 مليون جنيه، خلال عام 2020، مقارنة بصافى أرباح قدرها 265.3 مليون جنيه خلال عام 2019.

وارتفعت إيرادات المستشفى المجمعة إلى 1.98 مليار جنيه خلال عام 2020 ، مقابل إيرادات بلغت 1.79 مليار جنيه خلال السابق 2019.