مستشفى كليوباترا تتأهب لزيادة رأسمالها بـ7 أضعاف

رجب عزالدين وافق مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا بالإجماع، على اعتماد دراسة الجدوى الخاصة بزيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به وأسباب الزيادة ومبرراتها. ووافق المجلس بجلسته المنعقدة أمس الأحد على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية، بشأن زيادة رأسمال الشركة المصدر، من 100 مليون جنيه إلى 800



رجب عزالدين

وافق مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا بالإجماع، على اعتماد دراسة الجدوى الخاصة بزيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به وأسباب الزيادة ومبرراتها.

ووافق المجلس بجلسته المنعقدة أمس الأحد على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية، بشأن زيادة رأسمال الشركة المصدر، من 100 مليون جنيه إلى 800 مليون جنيه بزيادة قدرها 700 مليون جنيه.

ومن المقرر تغطية هذه الزيادة عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتبا فى أسهم الزيادة من خلال إصدار 1.4 مليون سهم، يتم الاكتتاب فيها بقيمة اسمية 0.50 جنيه للسهم.

بذلك يصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة 800 مليون جنيه، موزعا على 1.6 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.50 جنيه للسهم.

كما وافق المجلس على تقديم اقتراح للعمومية بزيادة رأس المال المرخص به، من 800 مليون جنيه إلى 2 مليار جنيه.

وقالت الشركة إن العمومية المزمع انعقادها يحق لها تعديل مقدار زيادة رأسمال الشركة المرخص به فى ضوء قرارها بشأن تحديد زيادة رأسمال المصدر.



