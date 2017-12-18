مستشفى كليوباترا : اكتتاب المرحلة الثانية تمت تغطيته 304 مرات

أعلنت شركة مستشفي كليوباترا، عن تغطية نسبة الاكتتاب فى المرحلة الثانية، فى أسهم زيادة رأس المال المصدر، بما يقرب من 304 مرات .

وقالت الشركة – فى بيان للبورصة المصرية اليوم الإثنين – إنه بذلك يكون قد تم الاكتتاب فى كامل الأسهم المطروحة بنسبة 100 % وعددها 1.4 مليار سهم.

وأضافت الشركة أن تغطية الاكتتاب في المرحلة الثانية تمت على 826.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية 413.3 مليون جنيه، مشيرة إلى أن عملية التخصيص تمت على أساس نسبة الأسهم المطلوبة إلى الأسهم المتبقية مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، على أن يتم رد قيمة الزيادة خلال أسبوع من تاريخ غلق باب الاكتتاب.

كان باب الاكتتاب قد فتح لمدة ثلاثة أيام بدأت 12 ديسمبر وانتهت 14 ديسمبر الجارى.

وأعلنت كليوباترا عن تغطية الاكتتاب في المرحلة الأولى، لزيادة رأس المال فى 10 ديسمبر الجارى، بنسبة 99.81% على عدد 1.39 مليار سهم.

ويبلغ رأسمال الشركة قبل الزيادة 100 مليون جنيه، موزعا على 200 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.5 جنيه للسهم.

