مستشفى صيني لطلابه الدوليين: لدينا نقص في الأدوات أخبرونا إذا أمكن توفيرها من بلادكم

أرسل مستشفى نانج فان الصينية رسالة لطلابه الدوليين تطالبهم فيها بمساعدتها في توفير الأدوات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المتفشّي في الصين.

الأمر عاجل.. من فضلكم أرسلوا هذه المعلومات لأفراد أسرتكم

وجاء نص الرسالة “إلى كل الطلاب الدوليين، إن مستشفى نانج فان باعتباره المشفى الذي يقدم المساعدة/ يساعد فيما يتعلق بفيروس كورونا الجديد، يعاني من قصور حقيقي في الملابس الواقية وأثواب العزل ودروع وقاية العين والأقنعة الواقية”.

وأضاف المستشفى لطلابه “إذا كان هناك أى قناة/ تواصل مع بلدك يمكنه شراء أو التبرع بهذه الأدوات الطبية من فضلك أخبرنا بذلك، الأمر عاجل جدًّا، من فضلكم أرسلوا هذه المعلومات لأفراد أسرتكم وأصدقائكم”.

وتُواجه الصين، أحد أكبر الاقتصادات في العالم، ضغوطًا واسعة منذ اكتشاف فيروس كورونا القاتل، الذي تسبَّب في وفاة المئات وإصابة الآلاف رغم الإجراءات الاحتزارية غير المسبوقة التى وضعتها السلطات الصينية على المقاطعات التى ظهر فيه الفيروس، وتم منح جميع السكان إجازات من العمل وتوقفت حركة الانتقالات.

واشتعل الطلب على الصين- أكبر دولة من حيث التعداد السكاني في العالم- على الأدوات الطبية والماسكات والكمامات وأدوية تقوية المناعة؛ لمقاومة الفيروس الذى ليس له أي علاج حتى الآن، وبدأت الشركات والأفراد استيراد تلك الاحتياجات من الخارج.

استيراد ديتول من مصر

وكان إبراهيم نجم، عضو مجلس إدارة الجالية المصرية في الصين، قد قال، في تصريحات سابقة، إن الجالية بدأت تستورد “ديتول” و”ماسكات” أدوات طبية وأدوية تقوية المناعة من مصر لمقاومة فيروس كورونا الذى انتشر في نطاق واسع الفترة الماضية.

وأضاف نجم أنه مع انتشار الفيروس وزيادة الطلب على تلك الأدوات لم تعد متوافرة في الصين، مشيرًا إلى أن الجالية المصرية تعتمد على بعض الأفراد لتولي مهمة جلب احتياجاتها من القاهرة بشكل منظم.