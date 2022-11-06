مستشفى رأس الحكمة يستقبل قافلة علاج الأسر الأولى بالرعاية الخميس

يستقبل مستشفى رأس الحكمة المركزي الخميس القادم 10 نوفمبر قافلة الدعم الطبى والعلاجى التى تطلقها إدارة الطب العلاجى بمديرية الشئون الصحية بمطروح، لعلاج الأسر الأولى بالرعاية وصرف العلاج المناسب والمجاني للمترددين من المرضى.

وصرح الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، بأنه في إطار حرص وزارة الصحة على صحة وسلامة المواطنين وتقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة تنطلق أعمال القافلة الطبية فى مستشفى رأس الحكمة التي تضم العديد من التخصصات الطبية منها “الباطنة العامة، الجراحة العامة، جراحة العظام، الأطفال، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، رمد، علاج طبيعي، وجلدية

يأتي ذلك حرصا على توفير مزيد من الخدمات الطبية وتحسين الخدمة الصحية لأهالي مطروح.

وأوضح الدكتور مبروك سالم مدير عام الطب العلاجي أن القافلة تأتى في إطار خطة وضعتها الادارة العامة للطب العلاجي بالمديرية وتم استعراضها مع الدكتور احمد البلتاجي وكيل الوزارة وفق توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والتي تهدف لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين في جميع مراكز المحافظة.

وأكد أهمية استمرار تنفيذ (قوافل الدعم الطبي والعلاجي) المجانية على مدار العام لتجوب جميع أرجاء المحافظة وذلك بمشاركة أطباء مهرة بالتخصصات المختلفة.. مشيرا إلى استمرار عمل فرق الدعم الطبي والعلاجي لمختلف مستشفيات المحافظة أسبوعيا طبقا لجدول الخطة .

وبدوره وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار قوافل الدعم الطبى والعلاجي بجميع مناطق المحافظة.