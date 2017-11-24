مستشفى جامعة قناة السويس تستعد لاستقبال مصابي العريش

المال - خاص وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برفع حالة الاستعداد القصوى في المستشفى الجامعي، التابعة لجامعة قناة السويس، لاستقبال مصابي الحادث الإرهابي الغاشم، الذي استهدف أحد المساجد في مدينة العريش -اليوم الجمعة- وأسفر عن استشهاد وإصابة عددًا من المواطنين الأبرياء.

المال – خاص

وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برفع حالة الاستعداد القصوى في المستشفى الجامعي، التابعة لجامعة قناة السويس، لاستقبال مصابي الحادث الإرهابي الغاشم، الذي استهدف أحد المساجد في مدينة العريش -اليوم الجمعة- وأسفر عن استشهاد وإصابة عددًا من المواطنين الأبرياء.

وتواصل الوزير مع الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، للتأكد من توافر الأطقم الطبية اللازمة لعلاج المصابين وتوفير ثلاجات لحفظ جثامين الشهداء، وإتخاذ كل التدابير اللازمة لتوفير العناية الطبية للمصابين.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وقيادات المجتمع الجامعي والمراكز والمعاهد البحثية وجميع العاملين في الحقل الأكاديمي إدانتهم للحادث الإرهابى الآثم، ووقوفهم جميعًا داعمين للقوات المسلحة وقوات الشرطة.