مستشفى جامعة سوهاج تسجل إصابة كورونا لمعاون عضو هيئة تدريس

ظهرت عليه بعض أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ يوم الأحد الماضي

صرح الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، بأن أحد معاوني أعضاء هيئة التدريس بقسم أمراض النساء والتوليد، قد ظهرت عليه بعض أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ يوم الأحد الماضي.

واستكمل عزيز، أنه تم إجراء تحليل سريع له في نفس اليوم، وعمل تحليل عينه pcr، وثبت إيجابيتها.

وتم حجز الطبيب المذكور بمستشفى الإحالة “حميات سوهاج”، وبعد ثبوت إيجابيته تم التواصل مع الدكتور رئيس جامعة أسيوط، وتوفير مكان له بمستشفى الراجحي للعزل بأسيوط.

وأكد عزيز اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وعزل الأطباء المخالطين، مع توفير سبل الإعاشة الكاملة لهم، مع اتخاذ الإجراءات الكاملة، لتعقيم وتطهير قسم استقبال النسا بالكامل.