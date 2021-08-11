مستشفى النزهة تقفز بأرباحها إلى 29.4 مليون جنيه فى 6 أشهر

أظهرت أحدث نتائج أعمال نصفية لشركة مستشفى النزهة الدولى ارتفاع صافى أرباحها إلى 29.4 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية يونيو الماضى، مقارنة بنحو 20.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت القوائم المالية المرسلة للبورصة الأربعاء، ارتفاع إيرادات مستشفى النزهة إلى 116.3 مليون جنيه، خلال النصف المشار إليه، مقارنة بإيرادات قدرها 87.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما ارتفعت تكاليف الشركة إلى 76.4 مليون جنيه خلال الفترة، مقارنة بتكاليف بلغت 59.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وصعد نصيب السهم الأساسى من الأرباح إلى 0.25 جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.18 جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

مستشفى النزهة سجلت 49.6 مليون جنيه أرباحًا فى 2020

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية منسورة تراجع صافي أرباح المستشفى إلى 49.6 مليون جنيه تقريبًا خلال 2020، مقارنة مع نحو 60.5 مليون جنيه، خلال عام 2019.

وارتفعت إيرادات المستشفى بشكل طفيف إلى 217 مليون جنيه، خلال العام المنتهى ديسمبر الماضى، مقارنة مع إيرادات قدرها 214.8 مليون جنيه خلال 2019.

وتراجع نصيب السهم من الأرباح إلى 3.11 جنيه بنهاية ديسمبر، مقارنة مع نحو 3.95 جنيه خلال 2019، وفقا للقوائم المرسلة للبورصة فبراير الامضى.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة تراجع صافي أرباح المستشفى إلى 33.5 مليون جنيه تقريبًا خلال الأشهر التسعة المنتهية سبتمبر الماضي، مقارنة مع نحو 44 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من 2019.

وقالت مستشفى النزهة، فى إفصاح منفصل، للبورصة، إن تراجع أرباح العام الماضى سببه انخفاض نسبة الإشغال بسبب جائحة كورنا، خاصة فى الربع الثانى من 2020.

وأقرت الشركة فى أبريل الماضى توزيع أرباح على المساهمين بواقع 0.3 جنيه للسهم ، بدأ صرفها اعتبارًا من 28 أبريل .

وصرفت الشركة فى مايو 2020 توزيعات أرباح على المساهمين بقيمة 0.6 جنيه للسهم.

تجزئة رأسمال المستشفى من 6 إلى جنيه واحد للسهم

ويبلغ رأس مال الشركة (بعد التجزئة) 105.4 مليون جنيه، موزعا على 105 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم .

وحصلت المستشفى فى 18 فبراير الماضى على موافقة الرقابة المالية لنشر تقرير إفصاح تجزئة القيمة الاسمية للسهم وزيادة رأسمال المال المصدر و المرخص به.

وأقرت البورصة فى أبريل الماضى، تجزئة القيمة الاسمية من 6 جنيهات للسهم إلى جنيه للسهم، كما أقرت زيادة رأسمال الشركة من 84.3 جنيه إلى 105.4 مليون جنيه.

وتقدر قيمة الزيادة بنحو 21 مليون جنيه موزعة على 21 مليون سهم، وجرت الزيادة بطريقة توزيع أسهم مجانية على المساهمين بواقع 0.25 سهم لكل سهم أصلى تمول من رصيد الأرباح المرحلة.

وحصلت الشركة على موافقة الرقابة أيضا على زيادة رأس المال المرخص به من 90 مليون جنيه إلى 525 مليونا.

ورفع المستشفى رأسماله المصدر، خلال يونيو قبل الماضى( 2020 )، من 67 مليون جنيه إلى 84.3 مليون، وبلغت قيمة الزيادة 16.8 مليون، مُوّلت من الأرباح المرحَّلة بنظام توزيع الأسهم المجانية على المساهمين.

المستشفى شرعت فى بناء فرع جديد بالتجمع الخامس

أُسست مستشفى النزهة الدولى عام 1986، وأُدرج فى البورصة المصرية منذ نوفمبر 1997، ويعمل في مجال خدمات الرعاية الصحية، مع التركيز على مرافق الرعاية الصحية.

ويتوزع هيكل ملكيته بين مجموعة أفراد، أبرزهم أحمد حسن أحمد فتيحى بنسبة 17%، وحازم محمد بيومى سمور بنسبة 9.24%.

كما يستحوذ علي محمد صادق صبور على نسبة 1.9%، ومحمد بيومى حسن سمور بنسبة 1.2%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة.

وأخطرت المستشفى إدارة البورصة، فى 5 فبراير قبل الماضى، بحصوله على رخصة البناء الخاصة بالفرع الجديد فى التجمع الخامس.

وحصل المستشفى، فى وقت سابق، على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على زيادة المساحة البنائية بنسبة 10% لتصل إلى 40% من إجمالى مساحة الأرض.

وسدّدت الشركة فى أبريل 2019 لهيئة المجتمعات العمرانية رسومًا بقيمة 3.5 مليون جنيه؛ لإنهاء هذا الإجراء.

وقالت شركة مستشفى النزهة الدولى، فى وقت سابق، إن التكلفة المبدئية للفرع الجديد قد تصل إلى 280 مليون جنيه.

وأشارت، فى إفصاح سابق للبورصة، إلى أن تمويل إنشاء الفرع الجديد سيتم من الموارد الذاتية، دون الحاجة لزيادة نقدية جديدة فى رأس المال أو الاقتراض من البنوك.

وأضافت أن هذا الفرع سيعود بالنفع الكثير على مساهميها بأضعاف ما يتم تحقيقه فى الوقت الحالى.

كما تتوقع أن يبدأ تشغيل هذا الفرع بنسبة 50% من طاقته بحلول 2021، على أن يستكمل التشغيل الكامل بداية من النصف الثانى لعام 2021.

واشترت الشركة أرض المشروع ومساحتها 3941 مترًا مربعًا بالتجمع الخامس خلال عام 2016، بقيمة إجمالية قدرها 36.3 مليون جنيه تقريبًا.

وأجرى المستشفى، خلال العام الماضى، عمليات إحلال وتوسعة جديدة على المقر الحالى بمساكن شيراتون