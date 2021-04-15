مستشفى النزهة تعلن توزيع أرباح على المساهمين بواقع 0.3 جنيه للسهم

أعلنت شركة مستشفى النزهة الدولى عن توزيع أرباح على المساهمين بواقع 0.3 جنيه للسهم ، يبدأ صرفه اعتبارا من 28 أبريل الجاري.

وقالت مستشفى النزهة فى إفصاح للبورصة المصرية، إن الحق فى التوزيع النقدى سينتهى انتقاله بالنسبة لمشترى السهم بنهاية جلسة 25 أبريل الجارى.

ووافقت عمومية الشركة فى 21 مارس الماضى على توزيع كوبون نقدي على المساهمين بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم بما يعادل 30 قرشا للسهم قبل الضرائب على توزيعات الأرباح.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 84.3 مليون جنيه، موزعا على 14 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 6 جنيهات للسهم.

مستشفى النزهة سجلت 49.6 مليون جنيه أرباحا فى 2020

وأظهرت أحدث نتائج أعمال سنوية ، تراجع صافي أرباحها إلى 49.6 مليون جنيه تقريبًا خلال 2020، مقارنة مع نحو 60.5 مليون جنيه، خلال عام 2019.

وكشفت القوائم المالية ارتفاع إيرادات المستشفى بشكل طفيف إلى 217 مليون جنيه، خلال العام المنتهى ديسمبر الماضى، مقارنة مع إيرادات قدرها 214.8 مليون جنيه خلال 2019.

كما أظهرت القوائم المرسلة للبورصة مطلع فبراير الجارى تراجع نصيب السهم من الأرباح إلى 3.11 جنيه بنهاية ديسمبر، مقارنة مع نحو 3.95 جنيه خلال 2019.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة تراجع صافي أرباح المستشفى إلى 33.5 مليون جنيه تقريبًا خلال الأشهر التسعة المنتهية سبتمبر الماضي، مقارنة مع نحو 44 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من 2019.

وقالت مستشفى النزهة، فى إفصاح منفصل، للبورصة، إن تراجع أرباح العام الماضى سببه انخفاض نسبة الإشغال بسبب جائحة كورنا، خاصة فى الربع الثانى من 2020.

وكشفت نتائج أعمال نصفية تراجع صافى أرباح المستشفى إلى 21 مليون جنيه تقريبًا، خلال النصف الأول من العام الماضى، مقارنة مع نحو 27.8 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من 2019.

وأظهرت نتائج أعمال عام 2019 ارتفاع صافى أرباح مستشفى النزهة بنسبة 40% لتسجل 60.5 مليون جنيه، مقابل صافى ربح قدره 43 مليونًا خلال 2018.

وصرفت الشركة فى مايو الماضى توزيعات أرباح على المساهمين بقيمة 0.6 جنيه للسهم.

الرقابة توافق على زيادة رأسمال المستشفى إلى 105.4 مليون جنيه

وحصلت مستشفى النزهة الدولى فى (18 فبراير الماضى) على موافقة الرقابة المالية لنشر تقرير إفصاح تجزئة القيمة الاسمية للسهم وزيادة رأسمال المال المصدر المرخص به.

ومن المقرر تجزئة القيمة الاسمية من 6 جنيهات للسهم إلى جنيه للسهم، كما سترفع الشركة رأسمالها من 84.3 جنيه إلى 105.4 مليون جنيه.

وتقدر قيمة الزيادة بنحو 21 مليون جنيه موزعة على 21 مليون سهم، وستتم الزيادة بطريقة توزيع أسهم مجانية على المساهمين بواقع 0.25 سهم لكل سهم أصلى تمول من رصيد الأرباح المرحلة.

وحصلت الشركة على موافقة الرقابة أيضا على زيادة رأس المال المرخص به من 90 مليون جنيه إلى 525 مليونا.

ورفع المستشفى رأسماله المصدر، خلال يونيو الماضى، من 67 مليون جنيه إلى 84.3 مليون، وبلغت قيمة الزيادة 16.8 مليون، مُوّلت من الأرباح المرحَّلة بنظام توزيع الأسهم المجانية على المساهمين.

المستشفى شرعت فى بناء فرع جديد بالتجمع الخامس

أُسست مستشفى النزهة الدولى عام 1986، وأُدرج فى البورصة المصرية منذ نوفمبر 1997، ويعمل في مجال خدمات الرعاية الصحية، مع التركيز على مرافق الرعاية الصحية.

ويتوزع هيكل ملكيته بين مجموعة أفراد، أبرزهم أحمد حسن أحمد فتيحى بنسبة 17%، وحازم محمد بيومى سمور بنسبة 9.24%.

كما يستحوذ علي محمد صادق صبور على نسبة 1.9%، ومحمد بيومى حسن سمور بنسبة 1.2%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة.

وأخطرت المستشفى إدارة البورصة، فى 5 فبراير قبل الماضى، بحصوله على رخصة البناء الخاصة بالفرع الجديد فى التجمع الخامس.

وحصل المستشفى، فى وقت سابق، على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على زيادة المساحة البنائية بنسبة 10% لتصل إلى 40% من إجمالى مساحة الأرض.

وسدّدت الشركة فى أبريل 2019 لهيئة المجتمعات العمرانية رسومًا بقيمة 3.5 مليون جنيه؛ لإنهاء هذا الإجراء.

وقالت شركة مستشفى النزهة الدولى، فى وقت سابق، إن التكلفة المبدئية للفرع الجديد قد تصل إلى 280 مليون جنيه.

وأشارت، فى إفصاح سابق للبورصة، إلى أن تمويل إنشاء الفرع الجديد سيتم من الموارد الذاتية، دون الحاجة لزيادة نقدية جديدة فى رأس المال أو الاقتراض من البنوك.

وأضافت أن هذا الفرع سيعود بالنفع الكثير على مساهميها بأضعاف ما يتم تحقيقه فى الوقت الحالى.

كما تتوقع أن يبدأ تشغيل هذا الفرع بنسبة 50% من طاقته بحلول 2021، على أن يستكمل التشغيل الكامل بداية من النصف الثانى لعام 2021.

واشترت الشركة أرض المشروع ومساحتها 3941 مترًا مربعًا بالتجمع الخامس خلال عام 2016، بقيمة إجمالية قدرها 36.3 مليون جنيه تقريبًا.

وأجرى المستشفى، خلال العام الماضى، عمليات إحلال وتوسعة جديدة على المقر الحالى بمساكن شيراتون