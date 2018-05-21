مستشفى النزهة الدولى تعلن عن توزيع نقدى على أسهمها

رجب عزالدين
أعلنت شركة مستشفى النزهة الدولي عن توزيع نقدى على المساهمين بقيمة 60 قرشا للسهم، يبدأ صرفه اعتبارا من 7 يونيو القادم.
وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن الحق فى التوزيع لمشتري السهم سينتهى انتقاله حتى نهاية جلسة يوم الإثنين 4 يونيو القادم.
ووافقت عمومية الشركة فى 29 أبريل الماضى على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 4.32 مليون جنيه.
وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 12% إلى 36.27 مليون جنيه خلال 2017 مقابل أرباح بلغت 32.35 مليون جنيه في 2016.
ويبلغ رأسمال الشركة 43.2 مليون جنيه موزعا على 7.2 مليون سهم بقيمة اسمية 6 جنيهات للسهم.