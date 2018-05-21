مستشفى النزهة الدولى تعلن عن توزيع نقدى على أسهمها

رجب عزالدين أعلنت شركة مستشفى النزهة الدولي عن توزيع نقدى على المساهمين بقيمة 60 قرشا للسهم، يبدأ صرفه اعتبارا من 7 يونيو القادم. وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن الحق فى التوزيع لمشتري السهم سينتهى انتقاله حتى نهاية جلسة…



رجب عزالدين

أعلنت شركة مستشفى النزهة الدولي عن توزيع نقدى على المساهمين بقيمة 60 قرشا للسهم، يبدأ صرفه اعتبارا من 7 يونيو القادم.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن الحق فى التوزيع لمشتري السهم سينتهى انتقاله حتى نهاية جلسة يوم الإثنين 4 يونيو القادم.

ووافقت عمومية الشركة فى 29 أبريل الماضى على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 4.32 مليون جنيه.

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 12% إلى 36.27 مليون جنيه خلال 2017 مقابل أرباح بلغت 32.35 مليون جنيه في 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 43.2 مليون جنيه موزعا على 7.2 مليون سهم بقيمة اسمية 6 جنيهات للسهم.