مستشفى النزهة الدولى تتقدم للرقابة المالية بمستندات زيادة رأس المال

رجب عزالدينقالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن مستشفى النزهة الدولي أودعتها اليوم الإثنين نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال وجارٍ فحصه والمستندات المرفقة به.ووافق مجلس إدارة الشركة فى 25 أغسطس الجارى على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 43.2 مليون جنيه إلي 54 مليون جنيه بزيادة قدرها 10.8

رجب عزالدين

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن مستشفى النزهة الدولي أودعتها اليوم الإثنين نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال وجارٍ فحصه والمستندات المرفقة به.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 25 أغسطس الجارى على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 43.2 مليون جنيه إلي 54 مليون جنيه بزيادة قدرها 10.8 مليون جنيه.

ومن المقرر توزيع الزيادة على 1.8 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 6 جنيهات للسهم بواقع 0.25 سهم لكل سهم أصلى مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين ، على أن تمول هذه الزيادة من رصيد الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية عن العام المنتهى في 31 ديسمبر 2017.