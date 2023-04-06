مستشفى الناس تطلق مبادرة 1000 عملية قلب.. و«بالم هيلز للتعمير» أول مستجيب لتحدي الخير

أطلقت مستشفى الناس مبادرة خيرية تهدف إلى إجراء 1000 عملية قلب للأطفال من المدرجين على قوائم الانتظار، وذلك من خلال حث الأفراد والشركات والمؤسسات على المشاركة والدعم في المبادرة، على أن يظل التحدي مستمرا على مدار السنة وليس مقتصرا على شهر رمضان فحسب.

واستجابت شركة بالم هيلز للتعمير، لتحدي مستشفى الناس لإجراء ألف عملية قلب للأطفال مجانًا، لتصبح أول شركة تشارك بالمبادرة الخيرية، بهدف سرعة إجراء العمليات للأطفال المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية، ليتماثلوا الشفاء وإدخال الفرحة والسرور في نفوس ذويهم.

ويأتي ذلك في إطار رؤية الشركة هذا العام التي تتبنى توفير تكلفة إقامة حملة إعلانية وتوجيه النفقات المخصصة لدعم ومساندة العديد من الأعمال الخيرية، لتخفيف العبء عن الأسر الأكثر احتياجا.

تعد مبادرة مستشفى الناس بمثابة طوق نجاة لمرضى القلب من الأطفال، والذين هم في أمس الحاجة لجراحات ناجزة وفورية تعيد لهم الأمل فى الحياة مجددا، وتساهم في الحد من قوائم الانتظار، وتخفف المعاناة عن المرضى وأسرهم، دون أن يتحملوا أي أعباء مادية، فضلا عن إجراء الجراحات العاجلة والحرجة على يد كوادر طبية متخصصة بأعلى جودة وفي أسرع وقت، وبأفضل خدمة طبية.

يشار إلى أن مستشفى الناس أطلقت في رمضان الماضى حملة لإجراء 300 عملية جراحية للأطفال خلال شهر رمضان الكريم، ولقيت الحملة تفاعلا كبيرا من الداعمين والمتبرعين من الأفراد والشركات والمؤسسات المختلفة.

جدير بالذكر أن مستشفى الناس غير هادفة للربح، وقامت منذ افتتاحها عام 2019 بتقديم 303,322 خدمة طبية لـ 9,860 مريض ما بين جراحات وقسطرة وخدمات تشخيصية وزيارات بالعيادات الخارجية بخدمة عالية الجودة لجميع المرضى من كل انحاء مصر، حيث تفتح أبوابها لكل مرضى القلب وتقوم بعلاجهم بأحدث الطرق الطبية ووفقاً لآخر المعايير والضوابط لهذه الأمراض عالمياً.