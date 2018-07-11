مستشفى الكلى يتفاوض لاقتراض 150 مليون جنيه

شريف عمر يتفاوض مستشفى الكلى بالإسكندرية مع عدة بنوك تعمل فى السوق المحلية لاقتراض 150 مليون جنيه لتمويل إنشاء أول مستشفى لها خلال العام الحالى.وقالت مصادر مقربة من مستشفى الكلى إن الأخير تم تأسيسه فى الفترة الأخيرة عبر مجموعة من الأطباء بالإسكندرية، بهدف انشاء مستشفى متخصص لعلاج الكلى، وتم

شريف عمر

يتفاوض مستشفى الكلى بالإسكندرية مع عدة بنوك تعمل فى السوق المحلية لاقتراض 150 مليون جنيه لتمويل إنشاء أول مستشفى لها خلال العام الحالى.

وقالت مصادر مقربة من مستشفى الكلى إن الأخير تم تأسيسه فى الفترة الأخيرة عبر مجموعة من الأطباء بالإسكندرية، بهدف انشاء مستشفى متخصص لعلاج الكلى، وتم الحصول على قطعة أرض وبدء الأعمال الانشائية.

ولفتت المصادر فى تصريحات خاصة للمال إلى أن مساهمى المستشفى تعاقدوا مع شركة تعافى الدولية للخدمات الطبية، لتولى مهام إعداد دراسات الجدوى الفنية، والمالية، والإدارية، للمشروع الجديد.

وأكدت المصادر أن المستشفى وصل لمرحلة متقدمة للغاية فى التفاوض مع أحد البنوك الحكومية للحصول على القرض خلال الشهر الحالى.