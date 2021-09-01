مستشفى القاهرة التخصصي يفتتح قسمين جديدين للرعاية المركزة والطوارئ

في إطار خطة مجموعة مستشفيات كليوباترا لتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، تم افتتاح قسمين جديدين للرعاية المركزة والطوارئ بمستشفى القاهرة التخصصي التابعة للمجموعة، لتعزيز الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى للمرضى، طبقاً لأحدث المعايير العالمية للجودة ومكافحة العدوى.

وشهد المستشفى افتتاح قسم الرعاية المركزة الجديد، الذي تمت إقامته على مساحة الدور الرابع بالكامل، ويضم 24 سريراً مجهزة بأحدث أجهزة مراقبة العلامات الحيوية، وأجهزة التنفس الصناعي، كما جرى توصيلها بالكامل مع وحدات تمريض مركزية، لمراقبة المريض على مدار الساعة.

وتم تزويد قسم الرعاية المركزة بغرفتين لعزل المرضى ممن يعانون من أمراضا مناعية، بالإضافة إلى ماكينتين للغسيل الكلوي، لخدمة الحالات التي تحتاج إلى هذه الخدمة داخل قسم الرعاية.

وتجهيز غرفة لزوار المرضى، مزودة بكاميرات تعرض حالات ذويهم على شاشات خاصة، لطمأنتهم على أحبائهم، الذين لا يمكنهم مخالطتهم لاعتبارات صحية مختلفة.

ويعمل قسم الرعاية المركزة بمستشفى القاهرة التخصصي تحت إشراف طاقم طبي من الأساتذة والاستشاريين والأخصائيين، وكفاءات من التمريض، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية لمرضى رعاية ما بعد الجراحة، ورعاية المخ والأعصاب، ورعاية الأطفال، وغيرها من الحالات الحرجة.

كما تم افتتاح قسم جديد للطوارئ، وهو أحد أهم الأقسام الطبية بمستشفى القاهرة التخصصي، لاستقبال الحالات الطبية الحرجة والخطرة.

حيث يجري فحص كل حالة مبدئياً في منطقة الفرز، لتحديد درجة خطورتها، والطريقة الأمثل للتعامل معها، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لقسم الطوارئ 11 سريراً، تم تزويدها بأحدث التجهيزات والتقنيات الطبية.

كما تم تزويد القسم بفريق طبي متكامل من الأطباء والتمريض والفنيين، لضمان تقديم الخدمات الطبية الطارئة، طبقاً لأعلى معايير الجودة ومكافحة العدوى.

فضلاً عن تزويد القسم بغرفة للإنعاش القلبي الرئوي، مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية اللازمة للتعامل مع حالات توقف القلب أو التنفس، وكذلك الحالات الحرجة وعالية الخطورة، بالإضافة إلى الأسرة اللازمة لتقديم خدمات الرعاية السريعة للحالات المتوسطة والبسيطة.

وفي ضوء الإجراءات المعمول بها لمجابهة جائحة كورونا، تم تزويد قسم الطوارئ بغرفة منفصلة لحالات العزل، كما تم إضافة غرفة مجهزة للجبس، للتعامل مع جميع حالات العظام، سواء التي تحتاج إلى الجبس أو الجبيرة، فضلاً عن غرفة للجراحات البسيطة، للتعامل السريع مع الجروح وحالات النزيف الخفيفة.

وأكدت الدكتورة نانيس عادل، المدير التنفيذي لمستشفى القاهرة التخصصي، أن افتتاح قسمي الرعاية المركزة والطوارئ الجديدين، جاء في إطار رؤية المجموعة لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، ومواكبة أبرز الممارسات العالمية في المجال الطبي وفي إطار الخطة الشاملة لتحديث الخدمات الطبية بمجموعة مستشفيات كليوباترا.

وأشارت نانيس عادل إلى أن عدد المرضى الذين استقبلهم مستشفى القاهرة التخصصي، خلال العام الماضي، بلغ حوالي 35 ألف حالة.