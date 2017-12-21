مستشفى الفيوم الدولى يبحث تدبير 150 مليون جنيه

شريف عمرتبحث شركة الفيوم للخدمات الطبية تدبير تمويلات بقيمة 150 مليون جنيه لتغطية التمويلات المطلوبة لانهاء اعمال التشطيب وشراء الاجهزة الطبية اللازمة لإنشاء مستشفى الفيوم الدولى.وقال الدكتور أحمد يوسف، رئيس مجلس إدارة الفيوم للخدمات الطبية، إن التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمستشفى تبلغ 350

شريف عمر

تبحث شركة الفيوم للخدمات الطبية تدبير تمويلات بقيمة 150 مليون جنيه لتغطية التمويلات المطلوبة لانهاء اعمال التشطيب وشراء الاجهزة الطبية اللازمة لإنشاء مستشفى الفيوم الدولى.

وقال الدكتور أحمد يوسف، رئيس مجلس إدارة الفيوم للخدمات الطبية، إن التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمستشفى تبلغ 350 مليون جنيه، وتم تدبير ما يوازى 200 مليون، تم ضخها فى الاعمال الإنشائية، والذى من المفترض أن يتكون من 6 أدوار ويضم 120 سريرًا، ومقام على 13 ألف متر.

يشار إلى أن شركة الفيوم للخدمات الطبية مؤسسة 2014، وفقاً للقوانين التابعة للهيئة العامة للاستثمار، عبر مجموعة من الأطباء يفوق عددهم 100 بجانب رجال أعمال، بهدف إنشاء مستشفى دولى متنوع التخصصات فى منطقة الفيوم، واستغلال النقص الحاد فى الخدمات الطبية المقدمة بمنطقة الصعيد.

وأشار يوسف، فى تصريحات خاصة لـ “المال”، إلى أن الشركة تعاقدت مع المكتب الاستشارى المصرى وممثله اللواء يحيى سعد لإعداد دراسات الجدوى والتقييمات اللازمة لإنشاء المستشفى، وإدارة مهام دخول مساهمين جدد.

وأوضح أن رأسمال الشركة يبلغ حالياً 60 مليون جنيه، وحصلت على ترخيص عام 2015 لإنشاء مستشفى خاص فى إحدى المناطق العمرانية فى الفيوم.

وأكد أن الشركة ترحب بجميع آليات التمويل المتاحة، سواء من دخول مساهمين أفراد جدد، أو الحصول على قروض بنكية بعد تلقيها عرضاً من أحد البنوك الحكومية لتمويل النسبة الأكبر من السيولة المطلوبة، بجانب التأجير التمويلى، مع إمكانية الاستفادة من الدور التمويلى للبورصة فى مرحلة لاحقة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الفيوم للخدمات الطبية، أن الشركة تخطط لإضافة كل التخصصات العلاجية، وعلى رأسها أمراض القلب، والعلاج الكيماوى وقسم منفصل للأورام، وغرف للعناية المركزة، والأطفال والباطنة، والعلاج الطبيعى وإصابات الملاعب وأقسام لعمليات المخ والأعصاب، بجانب معامل تحاليل.

ونوه بأن الشركة تخطط لبدء التشغيل التجريبى لبعض وحدات الأشعة التشخيصية والعيادات الخارجية خلال الربع الأول من العام المقبل.

وعن تأثر الشركة بقرار تحرير سعر الصرف الصادر نوفمبر 2016، قال يوسف إن دراسات جدوى تأسيس المستشفى وضعت فى الاعتبار احتماليات ارتفاع أسعار المواد الخام والإنشاء، وهو ما تم تضمينه فى التكاليف، بما يقلل أى آثار سلبية جراء القرار.

وتشهد سوق الصفقات فى البورصة تنفيذ العديد من عمليات الشراء على اسهم شركة الفيوم للخدمات الطبية، كان آخرها يوم الأحد الماضى فى عملية بلغت قيمتها 250 ألف جنيه.

وتطمح الفيوم للخدمات الطبية لإقامة صرح طبى متكامل فى منطقة الصعيد، وهو ما يتزامن مع توجه الحكومة لإصدار قانون التأمين الصحى الشامل، والذى يضع العديد من الضوابط والاشتراطات لانضمام المستشفيات للعمل بالقانون، وهو ما تحاول الشركة تطبيقه والاستفادة من القانون فى الفترة المقبلة.

