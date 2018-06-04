مستشفى العيون الدولي تدشن فرعًا جديدًا بالجيزة.. وفرعين في الخارج

أحمد شوقي:تخطط مستشفى العيون الدولي بتدشين فرع جديد لها في محافظة الجيزة؛ بالإضافة إلى فرعين خارج مصر ضمن الخطة الاستثمارية للمستشفى خلال الفترة المقبلة.قال الدكتور بشر قناوي رئيس مجلس إدارة مستشفى العيون الدولي والرئيس السابق لغرفة مقدمي الرعاية الصحية إن ذلك يأتي في إطار الخطة الاستثمارية للم



أحمد شوقي:



تخطط مستشفى العيون الدولي بتدشين فرع جديد لها في محافظة الجيزة؛ بالإضافة إلى فرعين خارج مصر ضمن الخطة الاستثمارية للمستشفى خلال الفترة المقبلة.

قال الدكتور بشر قناوي رئيس مجلس إدارة مستشفى العيون الدولي والرئيس السابق لغرفة مقدمي الرعاية الصحية إن ذلك يأتي في إطار الخطة الاستثمارية للمستشفى التي تتضمن أيضًا ضخ استثمارات جديدة لتمويل عمليات شراء أجهزة ومعدات جديدة بغرض إتمام عمليات التحديث في الفروع الحالية.

وأوضح أن القطاع الصحي يشهد حراكًا واسعًا في الوقت الراهن على مستوى الاستثمارات والتوسعات الجديدة بغرض تغطية القصور في تقديم الخدمات الصحية؛ من خلال تدشين مستشفيات جديدة أو افتتاح فروع جديدة للمستشفيات القائمة أو تجديدها والتوسع في الفروع الحالية عبر تزويدها بأجهزة حديثة.

وأضاف أن كافة التخصصات الطبية تترقب طفرة جديدة في الاستثمارات خلال الفترة المقبلة؛ الأمر الذي يتطلب ضرورة التغلب على بعض التحديات المتعلقة برسوم الخدمات فضلًا عن الإجراءات الإدارية والتراخيص.

وطالب بأهمية تخفيض الرسوم التي يتم تحصيلها على المرافق الخاصة بالقطاع الصحي سواء المتعلقة بالمياه أو الكهرباء أو الغاز أو الاتصالات؛ مع عدم تحميل القطاع أعباء جديدة في حالة زيادة هذه الرسوم خلال الفترة المقبلة لأن الشركات ستعمل على ضمان نسبة أرباحها من خلال نقل الأعباء الجديدة إلى العملاء عبر الزيادات السعرية بما سينهك المرضى.

وأشار إلى ضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية خاصة ما يتعلق بإنهاء التراخيص؛ بشكل سينعكس إيجابًا على عمليات الاستثمرا بالقطاع الصحي.