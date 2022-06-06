مستشفى العربي تشارك في فعاليات المعرض الأول لصحة أفريقيا

شاركت مستشفى العربي الحاصلة على شهادة JCI العالمية في الجودة ، في المؤتمر والمعرض الطبي الاول صحة افريقيا ” Africa Health ExCon” الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي بدأ 5 يونيو ويستمر لثلاثة أيام بمركز مصر للمعارض الدولية بهدف توحيد الجهود الإقليمية والدولية لتقديم خدمة طبية متميزة إلى الشعوب الأفريقية

ممدوح العربي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي

أكد الدكتور ممدوح العربي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي أن مؤتمر ومعرض صحة افريقيا فرصة عظيمة لتبادل الخبرات وتبادل الآراء بين الشركات الحكومية والشركات الأفريقية العاملة في القطاع الطبي ، مضيفا أن مشاركة مستشفى العربي في المعرض تأتي من حرصها على تقديم خدمة صحية متكاملة تساهم في رفع مستوى المنظومة الصحية في مصر وافريقيا ، وخاصة في مجال السياحة العلاجية والتي تولي لها الدولة المصرية اهتماما بالغا .

واشاد العربي بالمبادرات الهامة التي تم طرحها خلال المؤتمر والمعرض الطبي الاول مثل مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مصابي الضمور العقلي والمبادرة المصرية للقضاء على سرطان عنق الرحم