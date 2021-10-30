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مستشفى «السعودي الألماني» ينظم يوما توعويا لدعم مرضى سرطان الثدي

بحضور عدد من محاربات السرطان
المرسي عزت 12:45 م, السبت, 30 أكتوبر 21 12:45 م, السبت, 30 أكتوبر 21

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نظمت المستشفى السعودي الألماني – القاهرة يوماً توعوياً لدعم مرضى سرطان الثدي برعاية شريف فؤاد المدير التنفيذي للمستشفى ضمن فعاليات شهر أكتوبر الوردي للتوعية بمرض سرطان الثدي.

وبحضور عدد كبير من محاربات مرض سرطان الثدي والمتعافيات منه ومن أبرزهم الإعلامية لينا شاكر والفنانة ياسمين غيث بالإضافة الي حضور د.عماد شاش استشاري علاج الأورام.

وحضور مدير مستشفى سرطان الثدي التابع للمعهد القومي للأورام والفنانة ياسمين الحربي العازفة بدار الأوبرا المصرية.

قال فؤاد إن المؤتمر يأتي انطلاقاً من إيمان المستشفى السعودي الألماني – القاهرة بالمسؤولية المجتمعية الملقاة على عاتقها في توعية ودعم مرضى سرطان الثدي وأسرهم في رحلتهم للعلاج.

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ومشاركة منها في دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لصحة المرأة “أنت الأساس” للكشف المبكر
على سرطان الثدي، وتنفيذاً لرؤية مجموعة السعودي الألماني الصحية لدعم المبادرات المتعلقة بصحة
المجتمع.


وافتتح فؤاد الفعالية موجها حديثه لمحاربات المرض والمتعافيات منه أن أهم ما يحدث اليوم هو تغيير نظرة المجتمع للسرطان، وطريقة تعامل محاربات المرض معه وبالأخص القدرة على الإعلان عن إصابتهن بالمرض ومراحل العلاج كآلية لمواجهة المرض وتلقي الدعم.

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وشدد على أهمية الفحص المبكر الذي يساعد على التنبؤ بسيْر المرض وتحديد أفضل الخيارات العلاجية له وهو ما تستهدفه مبادرة الرئيس وتدعمه المستشفى السعودي الألماني – القاهرة.

وأضاف محمد حبلص المدير الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني بمصر وشمال أفريقيا أن دعم
مرضى سرطان الثدي والمشاركة في مبادرة “أنت الأساس” لصحة المرأة هو واجب وفرض على كل المؤسسات الصحية في المجتمع.

من جانبه نوه د.عماد شاش استشاري علاج الأورام الي أن هناك الكثير من المعلومات المغلوطة السائدة في المجتمع عن مرض سرطان الثدي، مشدداً على أهمية التحقق من مصادر المعلومات الطبية قبل الأخذ بها .

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وأكد أن مرض سرطان الثدي هو مرض استشفائي إذا تم تشخيصه في مرحلة مبكرة مع الالتزام بنظام العلاج والغذاء.


جدير بالذكر أن نسبة الشفاء من السرطان في حالة الاكتشاف المبكر تصل إلى 98% وهي نسبة جيدة
جدًا.

كما أن خيارات العلاج المتاحة حالياً أصبحت متعددة كالعلاج بالأدوية الاستهدافية والعلاج الهرموني
إلى جانب العلاج الإشعاعي والكيماوي والاستئصال الجراحي.

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بقلم المرسي عزت

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