مستشفى السعودي الألماني يفتتح مركزا لدعم كفاءة القطاع الطبي

محمد ريحان:افتتح مستشفى السعودي الألماني القاهرة، مركز التدريب والتطوير، لتقديم دورات وبرامج تدريبية مستمرة لجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية من أطباء وتمريض وإداريين، فضلاً عن تنظيم الدورات والمؤتمرات وورش العمل في جميع التخصصات لجميع العاملين في المجال الطبي، وذلك بهدف الإطلاع على أحدث النظم

محمد ريحان:

افتتح مستشفى السعودي الألماني القاهرة، مركز التدريب والتطوير، لتقديم دورات وبرامج تدريبية مستمرة لجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية من أطباء وتمريض وإداريين، فضلاً عن تنظيم الدورات والمؤتمرات وورش العمل في جميع التخصصات لجميع العاملين في المجال الطبي، وذلك بهدف الإطلاع على أحدث النظم والأساليب العلاجية التي يشهدها العالم كل يوم، للمساهمة في تكريس ثقافة التدريب والتطوير، وهو الأمر الذي سيساهم في رفع كفاءة القطاع الطبي.

يقدم المركز الفريد من نوعه في مصر خدماته المتميزة من خلال مجموعة من الخبراء المتخصصين في التعليم الطبي والتمريضي المستمر، إضافة إلى نخبة من كبار الأطباء في المستشفى، إضافة إلى البرامج التوعوية، بهدف رفع درجة الوعي الطبي من خلال دورات تدريبية غير متخصصة ولقاءات ثقافية متنوعة.

وأكد الدكتور محمد حبلص، المدير التنفيذي للمستشفى أن افتتاح مركز التدريب والتطوير الذي أقيم على دور كامل داخل المستشفى يأتي في إطار استراتيجية المستشفى الواضحة لتقديم خدمات متكاملة طبية في مصر، وذلك بالتركيز على أهمية التعليم والتدريب المستمر لجميع العاملين في المستشفى، بهدف رفع كفاءة الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفى السعودي الألماني.

وقال الدكتور أيمن مكاوي، مدير مركز التدريب والتطوير بمستشفى السعودي الألماني القاهرة “يؤمن المستشفى بأهمية التدريب والتطوير لمواكبة أحدث النظم والأساليب العلمية في رعاية وعلاج المرضى، لذلك حرص على افتتاح هذا المركز الذي سيقدم العديد من الأنشطة والفعاليات على جميع المستويات سواء على مستوى الأطباء من خلال الدورات التدريبية المتخصصة أو على مستوى غير العاملين في المجال الطبي وعلي رأسهم المرضى”.

وأضاف تعتمد أنشطة مركز التدريب والتطوير المتعددة على مجموعة مختارة من كبار الأطباء والمتخصصين سواء من العاملين أو المتعاملين مع مستشفى السعودي الألماني أو خارجها لتقديم الدورات التدريبية وورش العمل في التخصصات المختلفة، وهو ما يزيح البرامج والأنشطة التي يقدمها التدريب والتطوير بمستشفى السعودي الألماني.