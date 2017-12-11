مستشفى السعودي الألماني يستضيف المؤتمر الرابع لطب الطوارئ

المال خاص

يستضيف مستشفى السعودي الألماني – القاهرة المؤتمر الأفريقي الدولي الرابع لطب الطوارئ للدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية والإنجليزية، والذي يُعقد بالتعاون مع جمعية تطوير طب المجتمع وهيئة الإسعاف المصرية والاتحاد الأفريقي لطب الطوارئ، وجمعية التعاون الدولي للرعاية العاجلة بالدول الفرانكوفونية، خلال الفترة من 16-18 ديسمبر 2017.

يأتي المؤتمر في إطار الإيمان بضرورة التعاون بين الجهات المختصة في الرعاية الصحية وتطوير طب الطوارئ في مصر وأفريقيا، ومن المقرر عقده في قاعة المؤتمرات الرئيسية بمستشفى السعودي الألماني، بحضور نخبة من أطباء الطوارئ والرعاية الصحية الحرجة في مصر وأفريقيا، ورئيس هيئة الإسعاف المصرية وممثلي الاتحاد الأفريقي ولفيف من ممثلي لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان المصري وضيوفه من السادة السفراء والوزراء والمفوضين التجاريين الأفارقة بمصر لطب الطوارئ.

يناقش المؤتمر خلال جلساته كيفية تطوير نظم الرعاية العاجلة، وأهمية تعاون الجهات الصحية والمستشفيات الكبرى بمصر وأفريقيا من أجل تحسين جودة الخدمة المقدمة في أحد أهم أقسام الطب من أجل إنقاذ حياة آلاف المرضى، كما سيتناول المؤتمر خلال جلسات المائدة المستديرة وضع التوصيات اللازمة والضرورية لأهمية التعاون الدولي الإفريقي تحديداً من أجل تطوير خدمات الطوارئ والرعاية الصحية.