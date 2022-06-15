مستشفى السعودي الألماني: تفعيل تعاقدات الأجهزة الطبية مع هيئة الشراء الموحد

قال الدكتور محمد أحمد حبلص، المدير الإقليمى للمستشفى السعودى الألماني، إن الإدارة تتجه لتفعيل التعاقدات لتوفير الأجهزة الطبية مع هيئة الشراء الموحد.

وأضاف «حبلص» فى تصريحات خاصة لـ«المال» -على هامش المؤتمر الطبى الإفريقى الأول أن المستشفى فى السابق كان يتولى شراء الأجهزة الطبية بتعاقدات خاصة، موضحًا أن هيئة الشراء الموحد توفر أسعارًا أفضل للأجهزة الطبية.

وأشار إلى أن المستشفى سينظم مؤتمر إدارة الرعاية الصحية بمشاركة أكثر من 56 متحدثًا من خبراء القطاع الصحى فى مختلف دول العالم، موضحًا أنه سيضم أكثر من 10 جلسات على مدار 3 أيام.

وأكد سعى المستشفى السعودى الألمانى لترسيخ أهداف التحول الرقمى بمنظومة الرعاية الصحية، والعمل على رسم ملامح المستقبل لخطة تدريب وتأهيل ورفع كفاءة الطواقم الطبية، إضافة إلى العمل على نقل الخبرات العالمية والاتجاهات الحديثة فى أنظمة إدارة المنشآت الصحية.

وأوضح «حبلص» أن المستشفى السعودى الألمانى بالقاهرة حصل على شهادة الاعتماد من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية كأول مستشفى معتمد فى مصر طبقًا لقانون التأمين الصحى الشامل الصادر فى أكتوبر 2018.