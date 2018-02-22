مستشفى السعودى الألمانى يحصل على شهادة جى سى آي

المال خاص حصل مستشفى السعودى الألمانى على شهادة اعتماد الجودة من اللجنة المشتركة الدولية «جى سى آي»، وهى مؤسسة دولية غير هادفة للربح، مقرها الرئيسى الولايات المتحدة الأمريكية، وتعتبر واحدة من أهم المؤسسات الدولية التى تهتم باعتماد المستشفيات التى تحقق المعايير الدولية فى جودة الرعاية ال

المال خاص

حصل مستشفى السعودى الألمانى على شهادة اعتماد الجودة من اللجنة المشتركة الدولية «جى سى آي»، وهى مؤسسة دولية غير هادفة للربح، مقرها الرئيسى الولايات المتحدة الأمريكية، وتعتبر واحدة من أهم المؤسسات الدولية التى تهتم باعتماد المستشفيات التى تحقق المعايير الدولية فى جودة الرعاية الصحية.

وتركز معايير الاعتماد بشكل أساسى على المدخلات وعمليات الإدارة والتشغيل التى تضمن أعلى معايير الجودة والسلامة للمرضى، وضمان استمرار التطوير المستمر.

وحدثت اللجنة المشتركة المعايير الدولية بداية من أول يناير 2018، وبذلك يكون مستشفى السعودى الألمانى القاهرة من أوائل الحاصلين على هذا الاعتماد وفقا لأحدث إصدار.

وأكد الدكتور محمد حبلص، المدير التنفيذى للمستشفى، أن المستشفى يهدف إلى تقديم خدمة متميزة للمرضى وفق أحدث التكنولوجيات والتطورات العالمية.