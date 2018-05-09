مستشفى الجولف تطالب الصحة بإلغاء الإغلاق بعد إزالة المخالفات

شريف عمر طالبت مستشفى الجولف الدولى بمصر الجديدة، وزارة الصحة، بإلغاء قرارها الصادر أمس بالإغلاق الكامل للمستشفى، بعد إزالة كل المخالفات التى رصدتها لجنة الوزارة أثناء تفقدها للمستشفى.وقال محمد عبدالعاطى، المدير المالى للمستشفى، إن لجنة مشكلة من الإدارة المركزية للعلاج الحر بالو

شريف عمر

طالبت مستشفى الجولف الدولى بمصر الجديدة، وزارة الصحة، بإلغاء قرارها الصادر أمس بالإغلاق الكامل للمستشفى، بعد إزالة كل المخالفات التى رصدتها لجنة الوزارة أثناء تفقدها للمستشفى.

وقال محمد عبدالعاطى، المدير المالى للمستشفى، إن لجنة مشكلة من الإدارة المركزية للعلاج الحر بالوزارة، ومديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة، تفقدت المستشفى، وأصدرت قرارها بالإغلاق الكامل للمستشفى لحين إزالة المخالفات.

وكانت الوزارة، أعلنت أمس فى بيان صحفى عن عن إغلاق مستشفى الجولف بمصر الجديدة، لوجود مخالفات جسيمة، تهدد حياة المرضى على رأسها عدم اتباع اشتراطات مكافحة العدوى في جناح العمليات والرعايات المركزة، ووجود شبابيك بالرعاية ما ينافي الاشتراطات الطبية، كما يوجد مخزن للأدوية منتهية الصلاحية بأقسام الرعاية والعمليات، بالإضافة إلى أدوية معبأة داخل سرنجات غير مدون عليها تاريخ الصلاحية

وأشارت الوزارة إلى خلو قسم الاستقبال تمامًا من الأطباء، وكان التواجد لمساعدين التمريض، غير المؤهلين للتعامل مع المرضى، كما تلاحظ وجود أطباء تخدير داخل غرف العمليات غير متخصصين وغير مؤهلين لطبيعة العمل.

وأكد عبدالعاطى فى تصريحات خاصة لـ المال أن كل المخالفات الواردة فى تقرير الوزارة مبالغ فيها، كما أن المستشفى قامت بإزالتها على الفور، نافياً وجود أدوية منتهية الصلاحية والتى تم رؤيتها مع المرضى، أو عدم وجود أطباء تخدير محترفين.

وأشار إلى أن اللجنة تفقدت المستشفى بناء على شكوى من أحد الأسر بعد وفاة والدهم نهاية أبريل الماضى، ولم يسددوا كامل تكاليف العلاج والبالغة 117.666 ألف جنيه، وعند مطالبة المستشفى بتكلفة العلاج، لجأ أفراد الاسرة للشكوى، ونتج عنها فى النهاية القرار السابق.

وأوضح أن الجولف الدولى من أكبر مستشفيات منطقة مصر الجديدة، وتجرى يومياً 20 عملية جراحية، وتضم 42 سريراً، و9 أسرة بغرفة الرعاية المركزة، واستقبلت فى العام الماضى 22 ألف مريض، كما أنها حاصلة على تصنيف 4 نجوم من الوزارة.

وأكد أن المستشفى حصلت على 80 مليون جنيه من وزارة الصحية نظير اجراء عمليات للتأمين الصحى على الطلاب، وهو ما يؤكد ويدلل على كفاءة المستشفى، وتحتل المركز الثانى فى اجراء عملية زرع القوقعة للاذن بعد مستشفى وادى النيل.

وتوقع المدير المالى لمستشفى الجولف الدولى، إلغاء قرار الوزارة وإعادة فتح المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة.

