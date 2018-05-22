مستشفى الجولف الدولى يقترب من اقتناص «الماسة»

شريف عمر: اقترب مستشفى الجولف الدولى بمصر الجديدة من الاستحواذ على مستشفى الماسة بمدينة نصر فى صفقة تلامس 45 مليون جنيه. وقال محمد عبدالعاطى، المدير المالى لمستشفى الجولف الدولى، إن المفاوضات بين الطرفين بدأت منذ فترة ليست بالقصيرة، مشيرا إلى…

شريف عمر:

اقترب مستشفى الجولف الدولى بمصر الجديدة من الاستحواذ على مستشفى الماسة بمدينة نصر فى صفقة تلامس 45 مليون جنيه.

وقال محمد عبدالعاطى، المدير المالى لمستشفى الجولف الدولى، إن المفاوضات بين الطرفين بدأت منذ فترة ليست بالقصيرة، مشيرا إلى أن هناك علاقة عمل سابقة تمثلت فى موافقة ملاك مستشفى الماسة على إسناد إدارتها للفريق الإدارى بالجولف الدولى لإنقاذها من الخسائر المحققة خلال السنوات الماضية.

وأضاف – فى تصريحات لـ«المال» – أن خسائر «الماسة» المتراكمة وصلت إلى 15 مليون جنيه، والاتفاق شبه النهائى بين الملاك يقضى بسداد الجولف الدولى ما بين 20 إلى 30 مليون جنيه بصورة نقدية، بجانب تحمل سداد مستحقات الموردين المتأخرة، والتى تبلغ 15 مليون جنيه، واستغلال العلاقة الجيدة للمستشفى مع الموردين فى سداد المتأخرات على أقساط دورية.

ورجح توقيع العقود خلال الأيام الأخيرة من رمضان الجارى، مشيرًا إلى أن «الماسة» يضم 52 سريرا طبيًا، ويقدم كل التخصصات العلاجية، فيما ستسعى إدارة «الجولف الدولى» إلى ضخ استثمارات لزيادة الطاقة الاستيعابية، واستغلال طاقات غير مستغلة لرفع عدد الأسّرة إلى 100 خلال العام الحالى.

وأوضح أنه بإجراء توسعات «الماسة»، ستصل الطاقة الاستيعابية للمجموعة إلى 142 سريرا فى مصر، شاملة كل التخصصات، فى حين تسعى «الجولف الدولى» إلى إضافة مزيد من التوسعات فى السوق المصرية فى ظل الطفرة الاستثمارية التى يشهدها قطاع الرعاية الصحية، لبدء تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل، بجانب رواج السياحة العلاجية.

ولفت إلى أن تغير الخريطة الاستثمارية للمستشفيات العاملة فى السوق المصرية يجبر الكيانات القائمة على التوسع عبر الاستحواذ على كيانات أخرى أو إنشاء مستشفيات جديدة، بهدف تقديم الخدمة العلاجية المتكاملة.

يذكر أن مستشفى الجولف الدولى مملوك لمجموعة من الأطباء وأحد رجال الأعمال، ويتواجد فى مصر الجديدة، وطاقته الاستيعابية 42 سريرًا، ويجرى يوميًا 20 عملية جراحية، وبه 9 أسّرة بغرفة الرعاية المركزة، واستقبل العام الماضى 22 ألف مريض، حسب تصريحات سابقة لـ«عبدالعاطى».

و«الجولف الدولى» حاصل على تصنيف 4 نجوم من وزارة الصحة، وتسلم 80 مليون جنيه من الوزارة خلال العام الماضى، مقابل إجراء عمليات للتأمين الصحى على الطلاب، وخلال الأسابيع القليلة الماضية، صدر قرار من وزارة الصحة بإغلاقه لوجود بعض المخالفات الصحية، لكن المستشفى سرعان ما أزال المخالفات، وتم إلغاء قرار الوزارة وإعادة فتحه.

وتشهد السوق المصرية زخمًا استثماريًا فى قطاع الرعاية الصحية، تمثل فى دخول لاعبين جدد من المؤسسات المالية والعلاجية، أبرزها مجموعة «أبراج كابيتال» الإماراتية، والتى تملك مستشفيات «كليوباترا»، و«الشروق»، و«النيل بدراوى»، والقاهرة التخصصى، وتتفاوض لشراء مستشفيين آخرين، ومجموعة «NMC» الإماراتية التى تحالفت مع شركة «ألاميدا» القابضة المالكة لمستشفيات السلام الدولى ودار الفؤاد، ومجموعة «علاج» السعودية التى تملك 9 مستشفيات.