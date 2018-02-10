مستشفى الأهلى: معلول يغيب عن المقاولون.. وفحص طبي لهاني.. وشفاء أشرف

على المصرى تأكد غياب علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن لقاء المقاولون العرب المقبل، في الجولة الثالثة والعشرين من الدورى المصرى الممتاز، والمحدد لها الاثنين القادم، على ستاد القاهرة الدولى.أكد الجهاز الطبي للأهلي، أن اللاعب مستمر في أداء برنامج التأهيلي على

على المصرى



تأكد غياب علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن لقاء المقاولون العرب المقبل، في الجولة الثالثة والعشرين من الدورى المصرى الممتاز، والمحدد لها الاثنين القادم، على ستاد القاهرة الدولى.

أكد الجهاز الطبي للأهلي، أن اللاعب مستمر في أداء برنامج التأهيلي على مدار الأيام الثلاثة المقبلة، وسيخضع لفحص طبي بعد لقاء المقاولون العرب يحدد موعد عودته للتدريبات الجماعية، حيث يعاني من شد في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة في مباراة المقاولون العرب الأخيرة.

ويخضع محمد هاني، مدافع الفريق، لفحص طبي جديد على هامش مران الفريق الجماعي اليوم السبت، على أن يحسم الجهاز الطبي بقيادة الدكتور خالد محمود، موقف اللاعب اليوم من اللحاق بمباراة المقاولون من عدمها، بعدما اشتكى من آلام في أسفل الظهر بالمباراة السابقة، وهو ما دفع الجهاز الفني لاستبداله بين شوطي المباراة.

وينتظم أيمن اشرف ظهير أيسر الفريق، في تدريبات الفريق الجماعية اليوم السبت، بعدما اكتمل شفاؤه، وأكد الجهاز الطبي أن اللاعب تخلص من الاجهاد العضلي الذي عانى منه مؤخرا، وبات جاهزا للمشاركة في مباراة المقاولون العرب.

