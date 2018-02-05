مستشفى الأهلى.. اختبار طبي لمعلول وأشرف وربيعة في ألمانيا غدًا

- الجهاز الفني يتسلم الثلاثاء تقريرًا عن حالة المصابينعلى المصرىيخضع ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، علي معلول، وأيمن أشرف، لفحص طبي غدا الثلاثاء، على هامش مران الأهلي المحدد له الثالثة عصرا على ملعب "مختار التتش" بمقر النادى فى الجزيرة.ويجري الثنائي الإختبار لتحديد مدى شكواهما م

– الجهاز الفني يتسلم الثلاثاء تقريرًا عن حالة المصابين

على المصرى

يخضع ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، علي معلول، وأيمن أشرف، لفحص طبي غدا الثلاثاء، على هامش مران الأهلي المحدد له الثالثة عصرا على ملعب “مختار التتش” بمقر النادى فى الجزيرة.

ويجري الثنائي الإختبار لتحديد مدى شكواهما من آلام العضلة الخلفية لاسيما أن الثنائي خرج من مباراة الاتحاد السكندري أمس الأحد بسبب آلام العضلة الخلفية، ويحسم الفحص الطبي للثنائي موقفهما من اللحاق بمباراة المقاولون العرب المحدد لها الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.

فيما يطير رامي ربيعة، مدافع الفريق، مساء غدٍ الثلاثاء إلى ألمانيا؛ للخضوع لفحص طبي بمعرفة الخبير الألماني هيرنان ماير، وأكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، أن ربيعة سوف يخضع في ألمانيا لفحوصات طبية دقيقة بعد تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة الضامة مؤخرًا، بعدما منح الجهاز الطبي اللاعب راحة خلال الفترة الماضية قبل أن ينتظم في أداء برنامج العلاج الطبيعي، الذي خضع له حتى موعد السفر .

وأدى مروان محسن وأحمد حمدي، لاعبا الفريق، تدريبات الجري على هامش مران المستبعدين، حيث خاضا جانبا من التدريبات البدنية والتأهيل في الجيمانزيوم، خلال المران، ثم استكمل اللاعبان برنامجهما التأهيلي في الملعب تحت قيادة طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالفريق.

وغادر وليد سليمان، لاعب الفريق، المران بعدما أشتكى من الإصابة، وقام الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، بفحصه ليقرر عدم استكمال اللاعب للمران، فيما تعرض صبري رحيل، الظهير الأيسر، لكدمة خلال كرة مشتركة مع محمود الجزار، دفعت طبيب الفريق لفحص اللاعب الذي استكمل المران بعد ذلك بشكل طبيعي.

من جانبه، قال أحمد أيوب، المدرب العام للأهلي، إن الجهاز الفني سيطلع غدا الثلاثاء، على تقرير طبي شامل عن اللاعبين المصابين للوقوف على حالتهم وموعد عودتهم للتدريبات الجماعية، خاصة علي معلول وأيمن أشرف آخر الإصابات في لاعبي الفريق.

وأوضح أيوب أن الجهاز الفني نجح في تجهيز البدائل المناسبة للاعبين المصابين في العديد من المراكز خصوصا أن الأهلي يملك دائما البدائل المميزة والمناسبة لتعويض الغيابات والتي تؤدي دائما بنفس الكفاءة الفنية

وأشار المدرب العام إلى أن الجهاز الفني للأهلي سيبدأ دراسة المقاولون العرب بشكل جيد خلال المرحلة المقبلة؛ للوقوف على عناصر القوة والضعف بالفريق المنافس خصوصا أن الأهلي سيخوض مباراتين متتاليتين مع في وقت قصير .

وأضاف أيوب أن الفوز في كل المباريات المقبلة هو شعار المرحلة بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين لحين حسم الدوري، رافضا القول بأن فارق النقاط الذي يعتلي به الأهلي صدارة الدوري حسم المسابقة له بشكل رسمي الآن.