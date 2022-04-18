اقتصاد وأسواق

مستشار وزير المالية: مقترح الغرف التجارية عن التعامل بالجنيه بديلًا للدولار مهم في المرحلة الراهنة وأتوقع حوارًا مجتمعيًا

خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " شهبندر"
دعاء حسني 2:27 م, الأثنين, 18 أبريل 22 2:27 م, الأثنين, 18 أبريل 22

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أكد الدكتور مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، أن مقترح المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الخاص بالتعامل بالجنيه المصري بدلًا من الدولار على الأراضي المصرية جيد وهام، خاصة في المرحلة الراهنة، وأن فكرة التحميل على الدولار تُشكل عبئًا عليه، مشيرًا إلى أن الخدمات التي تُدار داخل الموانئ والأراضي المصرية تعاملاتها بالدولار، ولم تكن تُطلب بالدولار في أوقات سابقة من 10 إلى 12 سنة.

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وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” شهبندر”، بإحدى القنوات الفضائية، اليوم الخدمات تُقدمها هذه الشركات داخل الموانئ المصرية بالدولار ، وأيضًا الشركات الموجودة خارج الموانئ تطلب بالدولار، وهنا الضغط على الدولار أمر غير جيد، وليس لصالح الاقتصاد القومي، ويزيد التحميل على مستلزمات الإنتاج للمصانع، والدولة اليوم تشجع الصناعة بشتى الطرق، وكل ذلك يُحمِّل على التصدير وعلى العملية الإنتاجية، وبالتالى يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومي، وليس من مصلحتنا أن شركات داخل القطر المصري تطلب الخدمات بالعملة الدولارية وإنما بالجنيه المصري.

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واشار عبد العزيز إلى أن دكتور محمد معيط وزير المالية بمجرد وصول مقترح المهندس إبراهيم العربي إليه خاطب الهيئة العامة للاستثمار بإمكانية الدراسة ، مُتوقعًا أنه بعد رأي الهيئة العامة للاستثمار سيكون هناك مراحل أخرى مثل حوارات مجتمعية حول هذا المقترح ، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تقوم بتلك الحوارات المجتمعية داخل مصر ومع الجهات والمؤسسات الدولية في السنين الماضية ، وبالتأكيد وجود حوار مجتمعى يؤدي إلى الممارسات التي تحقق الجانب الإيجابي للاقتصاد القومي.

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بقلم دعاء حسني

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