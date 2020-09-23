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مستشار وزير العدل: ملكية الوحدات السكنية لا تنتقل إلا بالتسجيل في الشهر العقاري

أشار إلى أن تعديل رسوم الشهر العقاري إلي مبلغ ثابت في صالح المواطنين.
محمد مجدي 10:37 م, الأربعاء, 23 سبتمبر 20 10:37 م, الأربعاء, 23 سبتمبر 20

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أكد المستشار أشرف رزق مستشار وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، الأربعاء، أن الدولة تحمي العقارات المسجلة في الشهر العقاري، مشيرا إلى أن تعديل رسوم الشهر العقاري إلي مبلغ ثابت بدلا من الرسم النسبي لقيمة العقار في صالح المواطنين.

وقال رزق خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسي في برنامج على مسئووليتي على قناة صدى البلد، أن ملكية العقار أو الوحدة السكنية لا تنتقل إلا بالتسجيل في الشهر العقاري مؤكدا أن التعديلات جاءت لتشجيع الأفراد على تسجيل ملكياتهم بصورة رسمية.

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ونفي مستشار وزير العدل لشئون الشهر العقاري و التوثيق أن تكون هناك أسباب خفية لتلك الاجراءت الخاصة برسوم التسجيل.

وأوضح رزق أن الغرض من تلك الإجراءات هو تقنين الأوضاع التي يشهدها السوق العقاري في مصر.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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