مستشار وزير الصحة: أعداد وفيات «كورونا» معقولة بالنسبة لإجمالي الإصابات

مؤكدًا أن نسبة التعافي في مصر أعلى من النسبة العالمية

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة والسكان للرعايات والطوارئ، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، إن أعداد وفيات فيروس كورونا معقولة بالنسبة لإجمالي الإصابات.

وأضاف: أن متوسط وفيات المصريين 61.3 في العمر، إلى جانب أن 84.8% من الوفيات لمن يعانون أمراضًا أخرى بجانب فيروس كورونا.

وتابع أن نسبة إشغال أسرة الرعايات المركزة بلغت 60%، موضحًا أن «40% من أسرة الرعايات المركزة فارغة داخل مستشفيات العزل».

ولفت إلى أن عدد مرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» الموجودين على أجهزة التنفس الصناعي 61 مريضًا فقط، مؤكدًا أن نسبة التعافي من «كوفيد – 19» في مصر أعلى من النسبة العالمية.

وتابع مستشار وزير الصحة والسكان للرعايات والطوارئ أن مستشفيات العزل البالغ عددها 20 مستشفى تحوي 2980 سريرًا، من ضمنها 591 سرير رعاية مركزة، لافتًا إلى أن نسبة إشغال الأسرة بلغت 89%.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس الإثنين تسجيل 19 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19″، فيما سجلت 702إصابة ليرتفع إجمالي المصابين إلى 17967 مصابا و783 حالة وفاة منذ انتشار الوباء في البلاد.

وأضافت الصحة في بيان اليوم خروج 93 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5481 حالة، من ضمنهم الـ 4900 متعافي.

وقال “مجاهد” إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.