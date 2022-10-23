مستشار وزير الزراعة يتفقد مزرعة قطاع الإنتاج بمشتهر والصوب الزراعية بطوخ

تفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للمتابعة، مزرعة قطاع الإنتاج بمشتهر وموقع الصوب الزراعية بمدينة طوخ، بمحافظة القليوبية.

وأشار صالح، إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الأراضي المستمرة، بمتابعة كافة الأصول المملوكه للوزارة لرفع كفاءتها واستغلالها الاستغلال الاقتصادي العادل وبما يتناسب مع قيمتها مع إزالة كافة العقبات، لتحقيق العائد الإنتاجي والاقتصادي الأمثل.

وتفقد مستشار وزير الزراعة يرافقه الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج ، مزرعة القطاع الإنتاج بمشتهر، والبالغ إجمالي مساحتها حوالي 168 فدانا، حيث شملت الزيارة تفقد مزرعة الإنتاج النباتي والحيواني والمنحل ووحده إنتاج البيوجاز.

وشملت الجولة أيضا زيارة مزرعة الإنتاج النباتي وموقع الصوب الزراعية التابع للزراعات المحمية، حيث رافقه الدكتور مسعد قطب المشرف على الزراعات المحمية.

وأكد صالح أن هناك توجيهات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برفع كفاءة جميع الأصول المملوكه للوزارة لتحقيق العائد الاقتصادي العادل، بما يساهم في تحقيق تنمية زراعية شاملة.