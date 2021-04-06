اقتصاد وأسواق

مستشار وزير الزراعة: زراعة 200 ألف فدان في الدلتا الجديدة بالبنجر (فيديو)

تستكمل إلى 500 ألف فدان عن طريق المياه الجوفية
محمد مجدي 7:37 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21 7:37 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21

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أكد الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للتوسع الأفقي، إن مشروع مستقبل مصر الزراعي مشروع ضخم وعملاق، هدفه سد فجوات الغذاء، وذلك من خلال إعادة صياغة الاستراتيجية الزراعية في ظل جائحة كورونا.

وقال مصيلحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج صالة التحرير على فضائية صدي البلد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يدعم قطاع الزراعة بشكل غير مسبوق في أي فترة من الفترات السابقة لمصر.

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وأضاف مصيلحي، أن مشروع المليون فدان في مستقبل مصر بمنطقة الدلتا الجديدة تمت زراعة نحو 200 ألف فدان يستكملوا إلى 500 الف فدان عن طريق المياه الجوفية.

مشيرًا إلي السيد القصير وزير الزراعة شكل فرق عمل متخصصة من المراكز البحثية ونزلوا على أرض الواقع وأجروا دراسات ميدانية لاختيار المكان المناسب، لأن المشروع يتكلف مليارات من الجنيهات.

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وأوضح مصيلحي، أن العينات التي تم أخذها من التربة وتحليلها معمليًا، تبين أن الأرض على مساحة 685 ألف فدان قابلة لزراعة القمح والذرة والبنجر.

وأشار مستشار وزير الزراعة إلى أن هناك إمكانية للتوسع في المساحة المزروعة حال توافر مصدر مياه إضافي.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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