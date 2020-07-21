مستشار وزير التموين لنظم المعلومات: تحديث موقع «دعم مصر» يضمن الحفاظ على الدعم الحكومى

اكد الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات أنه جارى العمل على تنفيذ استراتيجية كبيرة لميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين على بطاقات لتموين، وذلك فى إطار التحول الرقمى الشامل للدولة، عبر موقع «دعم مصر».

وقال مدكور فى تصريحات خاصة لـ «المال» إن تلك التحديثات قضت على العديد من السلبيات التى كانت تتم سابقا من بعض ضعاف النفوس من خلال التحايل على الحكومة فى اصدار بطاقات تموين وهمية والحصول على رشاوى لإنهاء إجراءات تخص البطاقات التموينية.

يذكر أنه تم وقف أكثر من 10 ملايين بطاقة وهمية ومكررة وذلك منذ عام 2018 خلال تحديث بيانات المواطنين وعملية التنقية والتنقيح للبطاقات التموينية.

وأكد مدكور أن ما تم تنفيذه فى موقع «دعم مصر» يضمن الحفاظ على الدعم الحكومى المقدم للمواطنين إضافة إلى تقليص تعامل المواطن حامل البطاقة التموينية مع مكاتب التموين فى المحافظات من خلال تقديم جميع الخدمات المطلوبة إلكترونيا بينما يتم الحصول على البطاقة التموينية من خلال مكتب التموين فقط.

ويبلغ الدعم الحكومى لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى موازنة 2020-2021 نحو 84.5 مليار جنيه وذلك لدعم منظومتى السلع التموينية والخبز المدعم.

وأضاف مدكور أن الموقع الجديد لدعم مصر يقدم 7 خدمات تموينية لحاملى البطاقات التموينية وهى تسجيل رقم المحمول لبطاقة تموينية نشطة أو بطاقة إصدار جديد.

وتابع أن من بين الخدمات المقدمة أيضا بدل تالف أو فاقد للبطاقة، والاستعلام عن بدل تالف أو فاقد، إضافة إلى نقل البطاقة التموينية من محافظة إلى أخرى.

وأوضح أنه يتم أيضا عبر موقع دعم مصر تقديم طلبات الفصل الاجتماعى لإصدار بطاقة تموينية جديدة، وتفعيل البطاقة واستلام الرقم السري، وإعادة إرسال الرقم السرى للبطاقة التموينية.

أضاف مدكور أنه تم وضع خاصية سرية البيانات وذلك لزيادة الأمان بالنسبة للمواطن على موقع «دعم مصر» بتخصيص رقم سرى يرسل على رقم محمول طالب الخدمة لمرة واحدة لكل طلب يتم التقدم به على الموقع الالكترونى، وذلك لضمان أن المواطن صاحب البطاقة هو من يقوم بطلب خدماته.

وطالب مدكور المواطنين أصحاب البطاقات التموينية بضرورة إدخال رقم الهاتف الخاص بهم لتسهيل التعامل ووصول الرسائل على هاتفه الخاص مشيرا إلى إدخال 10 ملايين مواطن من أصحاب البطاقات التموينية أرقام هواتفهم.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أكد فى تصريحات سابقة أنه سيتم البدء فى ميكنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين والمتعاملين مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك فى إطار خطة رئيس الجمهورية فى التحول الرقمى للحكومة.

وأوضح المصيلحى أنه تم ميكنة السجل التجارى والعلامات التجارية، إضافة إلى ميكنة منظومة الخبز المدعم لأصحاب المخابز البلدية المدعمة وكذلك ميكنة منظومة المقررات التموينية لبقالى التموين ومنافذ جمعيتى وأخيراً تم تحديث وميكنة منظومة البطاقات التموينية.

يذكر أن منظومة الخبز المدعم تضم أكثر من 28 ألف مخبز بلدى على مستوى الجمهورية بينما تضم منظومة المقررات التموينية نحو 30 ألف بقال تموينى وما يقرب من 4500 منفذ جمعيتى على مستوى الجمهورية، وذلك لطرح المقررات التموينية التى تضم سلعاً غذائية وغير غذائية بأسعار مخفضة عن الأسواق إضافة إلى الخبز المدعم بسعر 5 قروش كل شهر لنحو 70 مليون مواطن مقيدين على 21 مليون بطاقة تموين.