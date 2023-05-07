مستشار وزير التموين : توقعات بتخطي سعر أوقية الذهب عالميا 3 آلاف دولار

قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أنه ينصح المواطنين بعدم شراء الذهب عبر شبكات التواصل الاجتماعي “أونلاين” لأنه أصل كل المشاكل في تداول الذهب المغشوش والمقلد، مشيرًا إلي أنه يتم حاليًا دمغ المشغولات الذهبية المتداولة في محال الذهب عبر الباركود من خلال مصلحة الدمغة والموازين.

وأضاف فرج خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية عزة مصطفي في برنامج صالة التحرير على فضائية صدي البلد، ان سعر جرام الذهب عيار 21 يبلغ 2620 جنيها، مؤكدًا انه صعب انخفاض سعر الذهب خلال الفترة القادمة نتيجة إقبال المستهلكين على شرائه.

وتابع فرج أن أوقية الذهب من المتوقع أن تتخطي 3 آلاف دولار بسبب الأحداث العالمية والحروب الاقتصادية بين الصين وامريكا، وفي حالة تخطيه 3 آلاف دولار، سيتخطي السعر في مصر 3 آلاف جنيه للجرام.