مستشار وزير التموين: أسعار الذهب ستتراجع مرة أخرى خلال أيام

كشف ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب أن أسعار الذهب ستتراجع مرة أخرى خلال أيام.

جاء ذلك خلال مداخلة مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أن أسباب عودة ارتفاع أسعار الذهب مجدداً في الأسواق بعد تراجعات كبيرة طالته منذ إقرار مبادرة الذهب للمصريين في الخارج قبل أسبوعين .

وقال فرج إن “ضغطة شرائية حيث أن المصريين لازالوا يميلون بقوة لاقتناء الذهب وقرار الإعفاءات لازال لم يؤت ثماره على الأرض نظراً لقصر المدة منذ الإقرار وأنه لازال موسم المصريين الوافدين لم يصل ذروته والكميات التي وردت للسوق ليست بالكمية الضخمة حيث لازال القرار لم يمر عليه سوى 14 عاماً وتأثيره لم يتضح بعد”.



وأوضح أن الانخفاضات الأولى كانت استجابة السوق للقرار ولكن ضخ الذهب سوف يتزايد مع موسم المصريين مع زيادة قدوم المصريين وماتشهده السوق موجة مؤقتة تمثل ضغطة شرائية نتيجة تزايد الطلب.



وتوقع أن “تشهد الأسعار ستتراجع مرة أخرى خلال أيام، وما حدث ضغطة شرائية فقط”.