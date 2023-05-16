مستشار وزير التموين: أسعار الذهب إلى مزيد من الانخفاض الفترة المقبلة

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب ، أن أسباب تراجعات أسعار الذهب في الأسواق الآن يأتي بعد مبادرة الوزارة بشأن دخول الذهب مع الوافدين والذي بدا يؤثر على السوق وأصبحت التراجعات على مستوى مختلف العيارات ووصل صباحاً مثلاً سعر العيار 21 إلى 2250 جنيهاً للجرام.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.



وتوقع مزيداً من الانخفاضات الفترة القادمة بواقع يتراواح مابين 50-100 جنيهاً لأن السعر الحالي في السوق لايزال أعلى من المعتاد.

ولفت إلى أن المبادرة دخلت حيز التنفيذ يوم الخميس بعد نشره في الجريدة الرسمية من الخميس قائلاً : “بدأت المحلات بدأت تشهد تدفق السبائك من الخارج لكن لم نصل للذورة حيث مر عليها فقط عدة ايام وهناك تيسيرات على الارض الناس لسه بتستطلع “.



كشف أنه في ظل تزامن ذلك مع زيادة حجم الطلب من المصريين أتت المبادرة لضبط أسعار السوق قائلاً : ” رغم إستمرار الطلب العالي من قبل المصريين على اقتناء الذهب خاصة السبائك والجنيهات ولولا هذه المبادرة لا تخطى جرام الذهب 3000 جنيه”.



وحول سعر الدولار الذي يجري تسعير الذهب بناء عليه قال ناجي فرج: “نحن لانستورد الذهب بالدولار وكل ما يشهده السوق أن هناك هناك طلب متزايد على السبائك والجنيهات بوتيرة أكثر بكثير من المشغولات”.

وحول الجدل حول صاحب مهمة التسعير البورصة أم شعبة الذهب أضاف: “البورصة سعر استرشادي ومن يحددسعر الذهب هو السوق نفسه عبر عدة عوامل سواء العرض والطلب وكمية توافر المعروض والطلب والمبيعات وحجمها”.

وعن نصائحه للناس بالشراء قال فرج: “اشتروا ذهب مش بيخسر وعمره ما خسر”.



وتوقع أن تسهم دخول المشغولات الذهبية من الخارج لمزيد من التطور على مستوى الصناعة المحلية من جهة المنتجات وتنوعها وجودتها وتحقق تنافس.