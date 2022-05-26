مستشار وزير الاتصالات : مبادرة أشبال مصر الرقمية تشمل جميع المدارس وتستهدف ضم 45 ألف طالب خلال 5 سنوات

أعلنت هدي بركة ، مستشار وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية ، بدء الوزارة في تنفيذ مبادرة أشبال مصر الرقمية خلال سبتمبر المقبل ، موضحة أن ٧٥% من محتوي التدريبي للمبادرة أونلاين و ٢٥% حضور فعلي في مراكز التدريب المتخصصة .

جاء ذلك خلال كلمتها اليوم الخميس علي هامش توقيع الوزارة اتفاقيات تعاون مع ١٠ شركات عالمية للمشاركة في المبادرة

واوضحت بركات ان المبادرة تستهدف التركيز علي طلاب المدارس من المرحلة الإعدادية حتي الصف الثاني الثانوي من جميع محافظات الجمهورية وتضم جميع انواع المدارس .

ولفت إلي أن أسباب مصر الرقمية تستهدف تدريب ٣ آلاف طالب ، وتهدف لإعداد جيل متميز من النشء قادر علي اكتشاف آفاق جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

وتابعت أن الوزارة تستهدف ضم ٤٥ الف طالب المبادرة خلال ٥ سنوات ، لافتة إلي أن التسجيل في المبادرة بدأ في ١٢ مايو الجاري و عدة تخصصات منها تطوير البرمجيات والروبوتات وأمن المعلومات والذكاء الاصطناعي .

وذكرت أن المبادرة ستعمل أيضا علي تدريب الطلاب علي مهارات التكنولوجيا والمهارات الحياتية واللغة الإنجليزية طبقا لتوجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وذلك بالتعاون مع ١٠ شركات عالمية عبر عدة محاور علي رأسها التدريب وتاهيل المدربين فضلا عن خلق أنشطة تفاعلية لاستقطاب الطلاب المستهدفين ، علاوة علي إتاحة المنصات التعليمية والمعامل الافتراضية